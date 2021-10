Djokovic de regreso en el Masters 1000 de París

Siete semanas después de ver roto su sueño de conquistar los cuatro torneos del Grand Slam en el mismo año, tras perder la final del US Open, Novak Djokovic hace su regreso al circuito en el Masters 1000 de París, que comienza el lunes, con la novedad del público tras una edición 2020 a puerta cerrada.

Un Djokovic incapaz de reprimir las lágrimas sobre la inmensa pista central de Nueva York, el rostro cubierto por su toalla: esa es la última imagen del N.1 del mundo en la retina del aficionado. En aquel instante, perdiendo 6-4, 6-4, 5-4 ante el ruso Daniil Medvedev en la final del US Open, se le escapaba de las manos quizá el reto más importante de su carrera: ser el primer tenista en ganar los cuatro 'grandes' en el mismo año desde 1969.

Desde entonces el serbio de 34 años -que sigue igualado con Roger Federer y Rafa Nadal en el récord de títulos de Grand Slam, con 20- tomó distancias con el circuito, renunciando incluso al prestigioso torneo de Indian Wells, que se aplazó a octubre a causa del covid-19.

Es París y su pista dura bajo techo, donde ya se impuso en cinco ocasiones, el lugar que ha elegido para su regreso.

Su entrada en liza -no antes del miércoles- será ante el italiano Fabio Fognini (36º), o ante el húngaro Marton Fucsovics (39º). Antes de una eventual tercera ronda ante el francés Gaël Monfils (21).

Djokovic también jugará en dobles, junto a su compatriota y amigo Filip Krajinovic, y con la mente puesta en la fase final de la Copa Davis (25 noviembre-5 diciembre), tercer y último eslabón de su programa de final de temporada, junto al Masters, que reúne a las ocho mejores raquetas del año (14-21 noviembre).

"Es raro ver a un N.1 del mundo jugar en dobles en un Masters 1000. Necesita partidos al no haber jugado desde el US Open", explicó el director del torneo Guy Forget.

El regreso de 'Djoko' coincide con el debate en torno a la cuestión de la vacunación para el próximo Abierto de Australia (17-30 de enero), el terreno de juego preferido del serbio, quien sin embargo no se muestra convencido sobre la vacuna, y no ha hecho público si se la ha puesto o no.

A pesar de un escenario evocado por la WTA con la posibilidad de pasar por una cuarentena, las autoridades australianas repiten que no transigirán sobre la obligatoriedad de tener la pauta completa. ¿Con qué consecuencias para Djokovic?

Como es habitual, la semana parisina supone una ocasión de atribuir las últimas plazas para el Masters, que tendrá lugar por primera vez en Turín luego de doce ediciones en Londres.

Con Djokovic, son seis los que cuentan ya con un billete: Medvedev -el vigente campeón en el pabellón de Bercy-, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev y Matteo Berrettini.

Así pues quedan dos por repartirse. Los mejor situados son el noruego Casper Ruud y el joven italiano Jannik Sinner.

Otra de las atracciones será el regreso de Andy Murray, quien está demostrando semana tras semana que su prótesis en la cadera implantada en 2019 no va obligarle tan fácilmente a colgar la raqueta.

La última vez que el escocés estuvo en Bercy fue en 2016... y entonces se llevó el trofeo.

es/jr/fby/iga/dr