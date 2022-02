Djokovic inicia con victoria su temporada tras la desilusión de Australia

Novak Djokovic derrotó a la joven promesa italiana Lorenzo Musetti este lunes en primera ronda del torneo de Dubái, en lo que fue el regreso del serbio a la competición un mes después de ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el covid-19.

El número 1 mundial, que podría perder su plaza si el ruso Daniil Medvedev gana esta semana el título en Acapulco, se impuso a Musetti (N.58 del mundo) por un doble 6-3, en su primer partido en 2022, en el que fue aclamado por el público emiratí.

"No podía pedir una mejor bienvenida. Hace ya tiempo que jugué mi último partido y no podía haber elegido mejor sitio para comenzar la temporada", declaró eufórico el serbio, que se mostró "satisfecho" con su nivel de tenis "después de no haber jugado durante casi tres meses".

"Ha sido la mejor experiencia esta noche; gracias por el apoyo y por la manera cómo me habéis recibido en la pista", añadió Djokovic al tiempo que el público le cantaba "Nole, Nole".

Djokovic puede jugar en Dubái porque la vacunación contra el covid-19 no es un requerimiento para entrar en Emiratos Árabes Unidos.

Su rival para este partido no era un desconocido para Djokovic, ya que el joven Musetti (19 años) fue su rival en octavos en el último Roland Garros, en un partido en el que el italiano se colocó con dos sets de ventaja antes que de abandonar cuando 'Djoko' había dado la vuelta al marcador 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0.

Menos problemas tuvo este lunes para derrotar a su rival. Tras romper el saque de su Musetti en el cuarto juego, Djokovic se mostró muy sólido con su servicio para cerrar el primer set por 6-3.

Otro 'break' al inicio de la segunda manga le permitió controlar el segundo set y después de salvar cuatro bolas de 'quiebre' se colocó con 4-2 a su favor, una ventaja que ya no desaprovechó para llevarse el encuentro rompiendo de nuevo el servicio del italiano en 74 minutos de juego.

Djokovic jugará en octavos de final contra el vencedor del partido que disputarán el martes el ruso Karen Khachanov (N.26) y el australiano Álex de Miñaur (N.32).

El regreso al circuito de Djokovic se produce un mes después del culebrón protagonizado en Australia, donde sus esperanzas de ganar un 10º título en Melbourne y el 21º Grand Slam en su carrera desaparecieron cuando las autoridades australianas cancelaron su visado por no estar vacunado contra el covid.

Tras varios días de culebrón judicial, Djokovic, 34 años, fue finalmente obligado a abandonar Australia en la víspera del inicio del Abierto, torneo en el que el español Rafael Nadal acabó levantando su 21º Grand Slam, desempatando con Djokovic y el suizo Roger Federer en la carrera que protagonizan los tres por ser el mejor tenista de la historia.

Más allá de su participación en Dubái, Djokovic tiene en el aire su calendario, ya que en muchos países no podrá entrar hasta que no se levanten las restricciones.

Después de Dubái, figura en la lista de apuntados para el Masters 1000 de Indian Wells (7-20 marzo), en el desierto californiano. Pero no tiene derecho a entrar en territorio estadounidense sin tener puesta la vacuna.

"Realmente no puedo elegir en este momento. En verdad, se trata de dónde puedo ir y jugar. Siempre que se presente una oportunidad, probablemente la utilizaré y jugaré porque eso es siempre lo que me gusta hacer", indicó un Djokovic que en una entrevista a la BBC la semana pasada se mostró dispuesto "a pagar el precio" por no vacunarse, en referencia a la posibilidad de perderse los grandes torneos de la temporada.

En otro partido de la jornada del lunes, el escocés Andy Murray debutó en el torneo que ya ganó en 2017 con una trabajada victoria sobre el australiano Christopher O'Connell en tres sets, por 6-7 (4/7), 6-3 y 7-5.

El rival del tres veces ganador de un Grand Slam y exnúmero uno mundial, será el italiano Jannik Sinner o el español Alejandro Davidovich.

Tras su partido, Murray se refirió a la situación que está viviendo Djokovic: "Obviamente, todo sería más fácil para él si se vacunara, pero tampoco me gusta verle en la situación por la que pasó en Australia, ya que es alguien a quien respeto y que conozco desde niños".

El escocés reiteró que "las decisiones que tomas tienen consecuencias y él tiene que aceptarlo, aunque tampoco creo que sea bueno para el tenis que su mejor jugador no pueda competir en los mejores torneos".

Una opinión compartida por Nadal, uno de sus grandes rivales, quien en la víspera de su participación en el torneo de Acapulco, señaló: "Lo bueno es que, se vacune o no se vacune, Novak pueda volver a jugar".

Precisamente en el Abierto mexicano competirá también Medvedev, que si gana el título pasará a liderar la clasificación ATP la próxima semana: "Se merece ser el número 1", aseguró el domingo Djokovic. "Si sucede esta semana, seré el primero en felicitarlo", añadió.

