Djokovic no es un "villano", defiende Azarenka que vivió situación similar

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka defendió al serbio Novak Djokovic, acusado de exagerar una lesión en el Abierto de Australia, y explicó que a ella le tomó diez años superar una situación similar.

La tenista de 33 años, clasificada para semifinales del torneo, fue acusada de fingir molestias físicas para tomarse un descanso médico de nueve minutos en un momento decisivo de las semifinales de 2013, año de su segundo título consecutivo en Melbourne.

"Fue una de las peores cosas que me han pasado en mi carrera profesional, la forma en que me trataron después de ese momento, la forma como tuve que explicarme hasta las 10h30 de la noche porque la gente no quería creerme", explicó el martes a los reporteros.

"De hecho me recuerda a lo que Novak dijo el otro día", agregó en referencia a la respuesta de Djokovic a los comentarios suscitados por su lesión en el muslo izquierdo.

En la primera semana, el astro serbio de 35 años se veía con dolor y con movimientos limitados por la lesión, pero el lunes en octavos de final se mostró pletórico de forma para aplacar al australiano Álex de Miñaur.

En declaraciones en serbio a los medios de su país, Djokovic criticó a quienes dudaban de su lesión y lamentó que es "un objetivo fácil para ser el villano".

"A veces hay un deseo increíble por una historia de héroes y villanos", dijo Azarenka. "Pero no somos villanos, no somos héroes, somos simplemente seres humanos normales que pasamos por muchas, muchas cosas", agregó la bielorrusa.

"No importa cuántas veces conté mi historia (...) Me llevó diez años superarlo. Ahora por fin lo he superado", dijo.

dh/dbh/mas