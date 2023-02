Djokovic salva en tie-break del tercer set su regreso en Dubái

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, ausente de las pistas desde hace un mes con su título en el Abierto de Australia, sufrió en el regreso a la competición para batir al checo Tomas Machac (130º) por 6-3, 3-6, 7-6 (7/1), este martes en primera ronda del torneo de Dubái.

Ya sin el aparatoso vendaje que rodeaba su muslo durante el primer Grand Slam del año, 'Nole' comenzó con buenas sensaciones su duelo ante un jugador procedente de las previas.

"Tomas no ha jugado hoy como el número 130 del mundo. Me dio todo tipo de problemas, pero en los momentos decisivos encontré una marcha más", declaró el serbio tras el partido.

Sobre su estado físico, Djokovic declaró: "Físicamente siempre se puede estar mejor (...) Luché contra la lesión varias semanas y me llevó un poco de tiempo acostumbrarme a tomar la raqueta. No he jugado mucho al tenis antes de llegar a Dubái, así que espero que, a medida que avance el torneo, pueda subir también el nivel de tenis".

El serbio rompió en dos ocasiones el servicio a su rival, mientras que concedió un 'break' en un primer set que se apuntó en 37 minutos.

Víctima de una bajada de revoluciones, Djokovic perdió su primer juego al servicio del segundo set. Machac ganó en confianza y llevó el partido al tercer set tras lograr otro 6-3 en 42 minutos.

Reencontrando en parte su tenis, el serbio dijo la última palabra con un 7-1 en el 'tie-break' del tercer set y se enfrentará en segunda ronda con el sólido neerlandés Tallon Griekspoor (39º).

Otros favoritos a la victoria en este torneo, como el ruso Daniil Medvedev y el canadiense Felix Auger-Aliasime, también debutaron con triunfo.

-- Resultados de la 2ª jornada del torneo de tenis de Dubái.

. Individual masculino - Primera ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Tomas Machac (CZE) 6-3, 3-6, 7-6 (7/1)

Hubert Hurkacz (POL/N.5) a Alexander Shevchenko (RUS) 3-6, 6-3, 7-6 (9/7)

Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-2

Alexander Bublik (KAZ) a Alexander Lazov (BUL) 6-1, 1-0 y abandono

Borna Coric (CRO/N.8) a Daniel Evans (GBR) 2-2 y abandono

Christopher O'Connell (AUS) a Emil Ruusuvuori (FIN) 7-5, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.4) a Maxime Cressy (USA) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3

Botic van de Zandschulp (NED) a Karen Khachanov (RUS/N.6) 7-5, 6-2

Mikael Ymer (SWE) a Francesco Passaro (ITA) 6-2, 6-3

bds/iga-mcd