Djokovic trató de "no mirar" la final del Abierto de Australia

El número 1 del tenis mundial Novak Djokovic, que regresó a la competición este lunes con una victoria sobre Lorenzo Musetti en Dubái, un mes después de su expulsión de Melbourne, admitió que trató de "no mirar" la final del Abierto de Australia ganada por Rafael Nadal, "un luchador increíble".

"La final del Abierto de Australia traté de no mirarla, pero tenía a mi familia que la miraba, todo el mundo, mi mujer, mis hijos, por lo que tuve que seguirla", declaró el serbio en conferencia de prensa tras ganar al italiano Musetti por un doble 6-3 en 1h14 de juego en su primer partido desde diciembre.

En enero, su participación en Melbourne fue anulada después del pulso que mantuvo con las autoridades australianas, que cancelaron su visado de entrada al país por no estar vacunado contra el covid-19, lo que le impidió tomar parte en el primer Grand Slam del año.

En su ausencia, fue Nadal el que levantó el trofeo, su 21ª Grand Slam, desempatando con Djokovic y el suizo Roger Federer en la carrera que protagonizan los tres por ser el mejor tenista de la historia.

"Pero felicito a Rafa. Fue un resultado increíble. Es un luchador increíble", destacó.

"No quiero quitar méritos a su victoria, aunque yo no participase. Por supuesto, no fue agradable para mí abandonar el país de esa manera y seguir el torneo de lejos", añadió.

Este lunes, en la pista central del Dubai Duty Free Stadium, Djokovic no podía "elegir mejor sitio para comenzar mi temporada".

El serbio fue aclamado por el público, pese a reconocer que el culebrón de Australia le ha afectado en su reputación, lo que le ha llevado a consultar con especialistas en relaciones públicas para intentar entender su situación, que sobrepasó el plano deportivo y se convirtió en un asunto político.

"Evidentemente, no hubo muchos artículos positivos sobre toda esta situación en el último mes. Creo que quizá las cosas estén empezando a cambiar. Así lo espero, pero entiendo que aún existen las especulaciones y que la gente se pregunta cosas".

Djokovic puede jugar en Dubái porque la vacunación contra el covid-19 no es un requerimiento para entrar en Emiratos Árabes Unidos, como sí lo era en Australia o en Estados Unidos, donde Djokovic está anunciado para participar en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami en marzo.

lve/mcd