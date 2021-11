Dos hombres condenados por el asesinato de Malcolm X van a ser absueltos

Dos hombres condenados en 1966 por el asesinato un año antes en Nueva York del activista Malcom X, uno de los mayores exponentes de la lucha contra el racismo, van a ser absueltos, anunció este miércoles la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance.

"Estos hombres no tuvieron derecho a la justicia que merecían", declaró el miércoles a The New York Times el fiscal Vance, cuya oficina confirmó que habrá una conferencia de prensa el jueves tras la "anulación de las condenas injustificadas" de Muhammad A. Aziz y Khalil Islam por la muerte de Malcom X.

