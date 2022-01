DT Barros Schelotto: Uruguay quebró anímicamente a Paraguay

El seleccionador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, dijo que Uruguay "quebró anímicamente" a la Albirroja, que no pudo recuperarse del gol que Luis Suárez le anotó a los 50 minutos.

"Nos quebraron anímicamente", resumió el adiestrador de nacionalidad argentina.

"Nunca pudimos volver al partido después del gol de Suárez", remarcó el "Mellizo", cuyo combinado quedó virtualmente fuera de carrera para el Mundial de Catar-2022.

Barros Schelotto resaltó "la experiencia y la calidad" de los jugadores rivales de los paraguayos si bien aclaró que sus pupilos los controlaron en el primer tiempo.

"En las pelotas quietas sufrimos", reconoció, pero señaló que el seleccionado charrúa "sin generación de juego manejó el ritmo del partido".

El técnico sostuvo que aún cuando su equipo está muy lejos de clasificar al Mundial intentará sacar puntos de los tres partidos que le restan, el próximo ante Brasil en Sao Paulo, "y comenzar después de la eliminatoria un nuevo proceso".

El DT dijo que Paraguay tiene que recuperar la parte anímica. "Tenemos que poner la cara y rendir. No solo ir a jugar. Tenemos que conseguir algo y que esos golpes anímicos no nos sucedan, no nos impacten".

Contra Brasil, la selección paraguaya tratará de hacer un partido perfecto, manifestó. "Vamos a tratar de llegar con confianza".

"Nos faltó rebeldía y la vamos a necesitar. Tiene que aparecer esa rebeldía. Estamos enojados. Del dolor de la derrota tenemos que construir. Tenemos que jugar los 90 minutos como lo hicimos en los primeros minutos. Lo vamos a lograr", observó con optimismo.

hro/cl