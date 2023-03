DT uruguayo Fosatti debuta en Universitario ante Cienciano, duelo peruano de Sudamericana

El veterano DT uruguayo Jorge Fossati debuta este jueves al frente del popular Universitario ante el Cienciano del Cusco para definir entre peruanos un pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

El duelo se jugará a las 21H00 locales (02H00 GMT del viernes) en el estadio Monumental de Lima.

En su primer partido con 'U', uno de los equipos más populares del Perú, el ex seleccionador uruguayo buscará arrancar su era con un triunfo en la Sudamericana.

"Universitario es un equipo grande de verdad y como tal, no puede tener otro objetivo que no sean los más altos. No prometo nunca resultado, pero sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que buscamos, lo tenemos clarísimo", declaró Fossati.

El entrenador de 70 años se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamericana del mismo año con el ecuatoriano Liga de Quito.

"El flaco" Fossati alineará con el delantero uruguayo-peruano Luis Urriti y el mediocampista argentino Martín Pérez Guedes para presionar desde el arranque del partido al cuadro cusqueño.

El delantero peruano Alex Valera será baja por tarjeta roja en el partido en el duelo entre la 'U' y Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores del año pasado.

La 'U' llega al duelo con un triunfo 1-0 ante Melgar en el torneo Apertura donde se ubica en el décimo lugar.

Con 98 años de fundación, Universitario jugará su octava Copa Sudamericana. En 2016 fueron eliminado con un global de 6-1 por el ecuatoriano Emelec.

Excampeón de la Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004, Cienciano buscará en su quinta participación meterse en el fase de grupos del torneo.

Dirigido por el técnico colombiano Leonel Álvarez, el club se jugará la clasificación fuera de casa.

"Va a ser un partido difícil ante Universitario. La motivación está a tope y pensamos que podemos hacer las cosas bien", sostuvo el delantero ecuatoriano Carlos Garcés.

"Veremos si el jueves podemos mostrar todas nuestras virtudes ante Universitario", manifestó el jugador de 33 años.

Cienciano llega al partido con poco fútbol tras suspenderse el fin de semana su partido ante Alianza Atlético en el torneo Apertura.

En el torneo local se ubica en undécimo lugar con dos partidos ganados y una derrota.

"El papá de América", Cienciano es el único club peruano campeón a nivel internacional por conseguir dos trofeos de Conmebol la Copa Sudamericana 2003 y Recopa Sudamericana 2004.

El ganador del compromiso entre ambas escuadras peruanas clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

El partido será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera acompañado por sus compatriotas Andrés Nievas y Horacio Ferreiro. Richard Trinidad será encargado del VAR.

Alineaciones probables:

Universitario: José Carvallo - Aldo Corzo, Marco Saravia, Williams Riveros, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe, Andy Polo, Luis Urruti, Emanuel Herrera. DT: Jorge Fosatti.

Cienciano: Miguel Vargas - Luis Garro, José Leguizamón, Carlos Beltrán, Ayrthon Quintana - Ángel Ojeda, Claudio Torrejón, Juan Romagnoli, Alberto Quintero, Kevin Sandoval - Carlos Garcés. DT: Leonel Álvarez.

