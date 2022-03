Ecuador a un paso de Catar y otras cuatro selecciones en dura lucha por clasificar

Ecuador, con una ventaja casi indescontable, solo debe dar un paso para clasificar a Catar-2022, pero todo se complica para Uruguay, Perú, Chile y Colombia, que en la última doble fecha del clasificatorio se enzarzan en una dura batalla por llegar al Mundial.

Clasificados ya el líder Brasil (39 puntos) y su perseguidor Argentina (35), Ecuador (25) tiene un panorama más despejado que sus cuatro competidores y podría conseguir uno de los dos pases disponibles de Sudamérica el jueves de visitante ante la eliminada Paraguay.

Sin embargo, el Tricolor que dirige el argentino Gustavo Alfaro para nada puede confiarse porque en la última jornada espera en Guayaquil a la Albiceleste de Lionel Messi, que acumula una racha de 29 partidos sin perder, la más abultada del mundo en la actualidad.

Uruguay (cuarto con 22 puntos) y Perú (quinto con 21) disputarán un partido clave el jueves en un repleto Centenario de Montevideo.

La Celeste, en proceso de adaptación a su nuevo entrenador Diego Alonso, tras 15 años bajo la conducción de Óscar Tabárez, pena porque en una etapa decisiva tiene en bajo rendimiento a sus dos figuras, los delanteros Luis Suárez y Édinson Cavani.

El 'Pistolero' Suárez casi no juega en el Atlético de Madrid y el 'Matador' Cavani suele ingresar apenas unos minutos en el Manchester United, aunque Perú también sufrirá las bajas de sus experimentados atacantes, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Con el mítico Centenario en ebullición, Uruguay puede incluso clasificar el jueves si derrota a Perú y si Brasil vence a Chile (sexto, 19 puntos) en su suelo, donde la Seleçao nunca perdió un partido en la historia de las eliminatorias.

El bicampeón de América (2015, 2016) sueña con una hazaña en Brasil. Un triunfo en el Maracaná le abrirá una puerta al equipo del uruguayo Martín Lasarte para no volver a quedar fuera de una cita máxima como le ocurrió en Rusia-2018.

"Este partido lo he esperado hace tiempo. Me he preparado de la mejor forma y ojalá podamos quedarnos con los tres puntos", señaló el temperamental Arturo Vidal, quien regresa a la Roja tras dos fechas de suspensión.

Pero Brasil, con su figura Neymar al frente, de ninguna manera está dispuesto a dejar en el camino su histórica imbatibilidad en casa y su invicto general en esta eliminatoria.

A una épica similar a la que necesita Chile deberá apelar Colombia (séptimo, con 19 puntos) para lograr un pasaje directo o al menos el repechaje si es quinto en el premundial.

El panorama no es alentador. La selección cafetera espera que su nueva estrella Luis Díaz (Liverpool/Inglaterra) la rescate el jueves ante la eliminada Bolivia de una increíble sequía de siete partidos consecutivos sin marcar en la eliminatoria sudamericana.

De no ser así, Colombia estará en serio peligro de quedar fuera de Catar ya el mismo jueves, antes de jugar la última fecha contra la eliminada Venezuela el próximo martes.

En el cierre de la fecha 17 el viernes, la penúltima del premundial, solo para la estadística será el partido en Buenos Aires entre la clasificada Argentina y Venezuela, el único seleccionado sudamericano que nunca ha jugado un Mundial.

Y también para que el público argentino arrope a su estrella y capitán Lionel Messi, silbado en el PSG tras la eliminación del equipo francés de la Liga de Campeones.

