Ecuador descarta confinamiento tras detección de variante ómicron del coronavirus

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, descartó este martes un confinamiento de la población durante las fiestas de diciembre tras la detección de la variante ómicron del coronavirus en el país sudamericano.

"No va a haber confinamiento (...) Estas fiestas no queremos dañárselas, son fiestas de familia pero mantenga la distancia social, use la mascarilla todo el tiempo, lávese las manos con frecuencia, use alcohol", expresó el mandatario en un diálogo con periodistas.

Agregó que "en los centros comerciales, en los lugares públicos se va a exigir el carnet de vacunación como un mecanismo de protección colectiva de todos los ecuatorianos".

En el país, de 17,7 millones de habitantes, un 69% de la población tiene el esquema de inmunización anticovid completo. Desde diciembre, cuando empezó a aplicarse las dosis de refuerzo, unas 800.000 personas han accedido a ella, según cifras oficiales.

"Tenemos que ser cuidadosos en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tengamos reuniones familiares pero no inmensas", pidió Lasso.

Ecuador reporta 537.220 casos confirmados de covid-19 y 33.614 muertos por la enfermedad, que se detectó por primera vez en el país en febrero de 2020.

La ciudad con más contagios es la capital, Quito (184.440), seguida de la portuaria Guayaquil (51.741) que tras la detección de la variante ómicron decidió exigir la presentación del carnet de vacunación o el resultado negativo de un examen PCR para ingresar a hoteles, evento masivos, cines y teatros.

En una semana, el Ministerio de Salud ecuatoriano ha detectado 22 casos de la variante ómicron. La mayoría están en Guayaquil (suroeste), uno de los primeros focos de infección en Latinoamérica y donde los sistemas sanitarios y funerarios colapsaron dejando incluso muertos en las calles durante lo peor de la pandemia.

pld/llu