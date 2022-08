Ecuatoriano Caicedo tuvo agridulce actuación y chileno Morales por fin anotó en el fútbol mexicano

En su primer torneo en el fútbol mexicano, el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo tuvo una contrastante actuación con los Tigres en su partido correspondiente a la sexta jornada del torneo Apertura-2022 en la que el chileno Iván Morales por fin anotó con el Cruz Azul.

Con el liderato a su alcance, los Tigres fueron locales en el estadio Universitario ante los Gallos Blancos del Querétaro, colistas de la competencia.

Caicedo comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó de cambio al minuto 60 cuando el marcador estaba empatado 1-1.

El atacante ecuatoriano marcó el 2-1 para los felinos al 65 con un remate al filo del área chica; seis minutos después fue expulsado tras cometer una falta en medio campo que fue revisada por el VAR.

De esta manera, Jordy Caicedo anotó su primer gol en el fútbol mexicano y también recibió su primera expulsión.

El gol de Caicedo se convirtió en el triunfo y en el liderato de los Tigres al llegar a 15 puntos. Al término del partido, el director técnico Miguel Herrera consideró que la expulsión del delantero fue injusta.

"La entrada no fue de mala leche (mala intención), pero en México no te puedes barrer, los delanteros que se barren son expulsados. Jordy tendrá que adaptarse, tiene mucho ímpetu, ya se bautizó en el fútbol mexicano con ese gol y lo volvieron a bautizar con la expulsión. Tendremos que hablar para que no vengan más tarjeta", comentó Herrera.

El delantero de 24 años originario de El Oro, Ecuador, llegó como refuerzo de los Tigres para este torneo Apertura-2022 procedente del CSKA Sofía, de Bulgaria.

Con los felinos ha participado en cuatro partidos y acumulado 88 minutos.

El delantero chileno Iván Morales llegó al Cruz Azul como delantero desde el pasado torneo Clausura-2022 en el que jugó 11 partidos de la liga mexicana y acumuló 344 minutos, pero no pudo anotar gol.

Su continuidad en el equipo celeste estuvo en riesgo para este torneo Apertura-2022 en el que había jugado sólo 18 minutos en las primeras cinco jornadas.

Tras la salida del centro delantero titular Santiago Giménez al Feyenoord, para el partido de la sexta jornada contra el Necaxa, el director técnico uruguayo Diego Aguirre tuvo la disyuntiva de alinear a Iván Morales o poner al uruguayo Gonzalo Carneiro, recién llegado.

Aguirre se decantó por Morales quien marcó el gol de la victoria 1-0 con un disparo desde fuera del área.

Tras el partido, Diego Aguirre contó que "cuando me confirmaron que Santi estaba viajando (a Holanda), llamé a Iván y le dije 'prepárate porque para el próximo partido vas a ser titular, y tienes tres días para mentalizarte y prepararte para esa gran oportunidad'. Él trabajó muy bien y pudo tener esa recompensa del gol que para todo 9 y para todo goleador es fundamental".

Iván Morales anotó al minuto 37, salió al 60 relevado por Gonzalo Carneiro, y fue reconocido como el Mejor Jugador del Partido.

str/cl