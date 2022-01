EEUU y Alemania advierten a Rusia que gasoducto está en juego si invade Ucrania

Estados Unidos y Alemania advirtieron el jueves a Rusia que el importante gasoducto Nord Stream 2 está en juego si invade Ucrania, mientras Washington expresó su esperanza en una salida diplomática a pesar de las frías declaraciones de Moscú.

El destino de este controvertido gasoducto entre Rusia y Alemania, que Washington nunca quiso pero que se completó con la bendición de Berlín, seguramente estará en el centro de la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington el 7 de febrero para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden.

Intensificando la ofensiva diplomática, Estados Unidos convocó una reunión abierta el próximo lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el "comportamiento amenazante" de Rusia, con la esperanza de generar una condena a pesar de que Moscú puede vetar cualquier resolución.

Biden también habló el jueves por teléfono con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y dijo que Estados Unidos estaba evaluando darle más apoyo económico después de los 650 millones de dólares en asistencia militar del año pasado.

Biden "reafirmó la disposición de Estados Unidos junto con sus aliados y socios para responder de manera decisiva si Rusia invade Ucrania", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Pero Biden reiteró que Ucrania podría enfrentar una invasión rusa el mes entrante.

"El presidente Biden dijo que hay una perceptible posibilidad de que los rusos invadan Ucrania en febrero", dijo a la AFP, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne.

La OTAN puso 8.500 tropas en alerta mientras que Moscú desplegó unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania

Alemania, tras una actitud ambigua las últimas semanas, buscó aclarar su posición el jueves.

"Estamos trabajando en un fuerte paquete de sanciones" con los aliados occidentales en este caso, que cubre varios aspectos "incluyendo Nord Stream II", dijo al Parlamento la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock.

El gasoducto Nord Stream 2, que Alemania construyó a pesar de las críticas de Estados Unidos y los países de Europa del Este, duplicará con creces el suministro de gas natural ruso a la economía alemana.

En Washington, la número tres del Departamento de Estado se dijo confiada en que una invasión impediría que Alemania activara el multimillonario proyecto, que se completó en septiembre pero aún requiere pruebas y aprobación regulatoria.

"Si Rusia invade Ucrania, de una forma u otra, Nord Stream 2 no seguirá adelante", aseguró a periodistas Victoria Nuland.

La alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos puso en espera 8.500 soldados por la crisis de Ucrania, un panorama que recuerda la Guerra Fría con la Unión Soviética.

Rusia niega cualquier plan de invasión, pero se considera amenazada por la expansión de la OTAN en los últimos 20 años, así como por el apoyo occidental a su vecino ucraniano. El mes pasado exigió amplias garantías de seguridad a Occidente, incluido que nunca se le permita a Ucrania unirse a la OTAN.

Washington entregó el miércoles una respuesta en coordinación con los socios de la OTAN, diciendo que Ucrania tenía derecho a determinar sus propios aliados, pero ofreciendo a Rusia dialogar sobre la colocación de misiles y otras preocupaciones mutuas.

El jueves, altos funcionarios en Moscú dijeron que sus principales preocupaciones no fueron abordadas, pero no descartaron nuevas conversaciones.

"No se puede decir que se tomaron en cuenta nuestras opiniones", dijo el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, también señaló la ausencia de una "respuesta positiva" al principal reclamo ruso, aunque no cerró la puerta al diálogo.

Nuland resaltó que "solo uno decide en Moscú y ese es el presidente Putin".

"La pelota está en su cancha", afirmó.

China se posicionó por primera vez en esta crisis, alineándose con Rusia e instando a Estados Unidos a tomar "con seriedad" las preocupaciones de seguridad del Kremlin.

Pero Washington exhortó a Pekín a tratar de evitar la confrontación.

"Hacemos un llamado a Pekín para que use su influencia con Moscú para instar a la diplomacia porque si hay un conflicto en Ucrania, tampoco será bueno para China", advirtió Nuland.

En las calles de Kiev existía la preocupación de que Ucrania hubiera sido olvidada en medio de las conversaciones de alto nivel entre Moscú, la OTAN y Washington.

"Estados Unidos está provocando a Rusia y Rusia está provocando a Estados Unidos. Y en algún lugar en el medio está Ucrania", comentó a la AFP Dmytro Sylenko, un empresario de 23 años.

"Lo que me importa es que haya paz. No me importa el resto", dijo.

Rusia, que tiene una relación históricamente tensa con Ucrania, ha alimentado una insurgencia en el este de la exrepública soviética que deja más de 13.000 muertos desde 2014.

Ese año, Rusia también se apoderó de Crimea tras el derrocamiento de un gobierno prorruso en Kiev.

En un intento separado por calmar las tensiones, altos funcionarios rusos y ucranianos acordaron reunirse nuevamente en dos semanas en Berlín después de ocho horas de conversaciones en París el miércoles.

La oficina de Zelenski elogió en un comunicado el "carácter constructivo" de la reunión y el acuerdo de volver a reunirse.

burs-sct/ad/gm