Egipto dice que disidente en huelga de hambre está bien, su familia lo niega

La fiscalía egipcia aseguró este jueves que el preso político egipcio-británico Alaa Abdel Fattah goza de "buena salud", sin convencer a sus familiares, que tacharon el anuncio de "mentira" y aseguraron que la vida del activista corre peligro tras siete meses en huelga de hambre.

El preso, Alaa Abdel Fattah, de 40 años, "no necesita ser trasladado a un hospital", afirmó la fiscalía, precisando en un comunicado que "todas las señales vitales" del detenido eran "normales" y que gozaba de "buena salud".

Unas horas antes, la autoridad penitenciaria informó a los familiares que el detenido se encontraba "bajo tratamiento médico", sin precisar lo que implicaba esta situación.

La familia del detenido teme que sea alimentado por la fuerza, lo que el derecho internacional considera como "tortura".

La hermana del disidente, Mona Seif, tildó el anuncio de la fiscalía de "mentira" y señaló en Facebook que las autoridades "dirán que no está en huelga de hambre, lo pondrán en pie en secreto para que no muera en sus manos y no dejarán que nadie lo vea".

Estados Unidos expresó por su parte su "profunda preocupación" por el detenido y pidió su liberación, indicó Jake Sullivan, consejero de seguridad nacional del presidente Joe Biden.

Biden se reunirá el viernes con su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi en la ciudad Sharm el Sheij, donde tiene lugar la conferencia de la ONU sobre el clima (COP27).

Alaa Abdel Fattah se había declarado en huelga de hambre el 2 de abril. Solo ingería un vaso de té y una cucharada de miel al día, en la prisión de Wadi al Natrun, al noroeste de El Cairo. El domingo dejó también de beber, coincidiendo con el inicio de la COP27.

Desde entonces, su madre, Laila Sueif, va diariamente a la prisión, pero sin obtener noticias.

El abogado del activista aseguró que la cárcel le negó también a él el acceso al lugar donde se encuentra detenido, a pesar de tener una autorización del Ministerio del Interior.

El jueves, un funcionario le indicó a la madre que el detenido estaba "bajo tratamiento médico" y que "se había informado al fiscal"..

La tía de Alaa Abdel Fattah, la célebre escritora Ahdaf Sueif, anunció a inicios de semana que había "rumores de que está sedado y es alimentado por la fuerza".

En un mensaje en Twitter, pidió que sea "trasladado de urgencia al hospital universitario de Qasr al Aini", el principal establecimiento público de salud en El Cairo, para "que otros representantes, además de los del Estado, puedan verlo, como sus abogados o una autoridad de la embajada británica".

Abdel Fattah fue condenado a finales de 2021 a cinco años de cárcel por "difusión de informaciones falsas", tras pasar la mayor parte de la década pasada entre rejas.

El activista se dio a conocer durante el movimiento sindical Kefaya en los años 2000 y participó en la revolución de 2011 que derrocó al presidente Hosni Mubarak y en las marchas tanto contra el islamista Mohamed Mursi como contra el actual mandatario Al Sisi.

Cientos de participantes en la COP27 vestidos de blanco como los prisioneros egipcios gritaron el jueves "¡Liberad a todos!", en referencia a los más de 60.000 presos políticos de Egipto, según las ONG.

En las redes sociales, circuló una convocatoria para manifestarse en el país el viernes. Según Amnistía Internacional, se está reforzando el despliegue policial.

Frente a la movilización internacional, la contracampaña se organiza.

Un diputado se enfrentó a Sanaa Seif, otra hermana de Alaa Abdel Fattah en la COP27, antes de ser expulsado por agentes de seguridad.

