"El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer", asegura Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no escondió la dificultad de remontar el miércoles ante el Manchester City en la vuelta de semifinales de la Champions, pero aseguró que "el ambiente es muy bueno y lo podemos hacer".

"Pienso que es muy difícil, pero tenemos una oportunidad increíble de jugar otra final después de haber ganado la Liga, el ambiente es muy bueno y lo podemos hacer", aseguró Ancelotti este martes en rueda de prensa.

"Estamos con mucha confianza en que podemos remontar, porque sabemos que en el primer duelo no hemos hecho nuestro mejor partido y metimos tres goles, mañana vamos a hacer lo mejor y veremos si es suficiente para estar en la final", dijo, por su parte, el croata Luka Modric.

El Real Madrid recibe el miércoles al City con la misión de remontar el 4-3 en contra encajado en la ida.

"La eliminatoria está abierta, tenemos una pequeña desventaja que queremos arreglar mañana", añadió el entrenador merengue, advirtiendo que habrá que combinar mentalidad y calidad.

"Ganar mañana no se hace sólo con el corazón, con el empujón que dará el Bernabéu, será también por la calidad individual, por el compromiso colectivo", señaló Ancelotti.

"El partido tiene que ser completo, el bloque bajo tiene que ser mejor que en la ida, la presión tiene que estar bien hecha para evitar el pase entre líneas, las transiciones", adelantó.

"No vamos a plantear un partido en bloque bajo, pero sé que hay momentos del partido que será de bloque bajo igual que hay momentos que habrá que presionar arriba y fuerte", afirmó Ancelotti.

El técnico italiano adelantó que no podrá contar con el lesionado central austríaco David Alaba.

"Alaba no puede jugar, no va a estar listo para el partido", explicó Ancelotti, quien, sin embargo, recupera para este encuentro a Casemiro, que no pudo estar en la ida.

"Casemiro nos va a ayudar, su vuelta refuerza el aspecto defensivo, tenemos que mejorar el aspecto colectivo, movernos mejor como bloque, estar más compactos, el aspecto defensivo lo hemos trabajado, creo que vamos a ver una mejoría", concluyó.

