El cantante estadounidense Meat Loaf fallece a los 74 años

El cantante estadounidense Meat Loaf, muy conocido por su álbum "Bat Out of Hell", falleció a los 74 años, anunció la cuenta en Facebook del artista este viernes.

"Con el corazón roto, anunciamos que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche", dice el mensaje."Sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas".

En este mensaje no se especificó la razón precisa de su muerte.

Reconocido en la década de 1970 por sus cualidades vocales y escénicas, Meat Loaf -cuyo nombre artístico significa "pastel de carne" en referencia a su imponente complexión- conoció un éxito mundial en 1977 con su álbum "Bat out of Hell", del que vendió más de 43 millones de copias.

Relanzó su carrera en 1993 con el hit "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)", que le valió un premio Grammy, el equivalente a los Oscar para la industria musical estadounidense.

En total, ha vendido más de 100 millones de álbumes a lo largo de una carrera de 60 años.

Nacido en Texas, Marvin Lee Aday -su verdadero nombre- ganó también fama en el cine por sus papeles en obras de culto como el musical "The Rocky Horror Picture Show" (1975) o "Fight Club" (1999), de David Fincher.

También apareció como el conductor de las Spice Girls en la comedia "Spice World the Movie".

Fue uno de los pocos cantantes estadounidenses destacados, fuera del país, que apoyó de manera activa al Partido Republicano, especialmente durante la campaña presidencial de 2012, cuando llamó a votar por Mitt Romney frente a Barack Obama, que ganaría las elecciones.

También aseguró en Facebook, al lanzar su último álbum, "Braver Then We Are", en 2016, que esa obra era "explícita y políticamente incorrecta (odio la corrección política)".

Meat Loaf estaba aquejado de algunos problemas de salud, por ejemplo en las cuerdas vocales. En 2015 había retomado los conciertos en público tras una pausa de dos años, poniendo fin a rumores sobre su retiro artístico.

En 2016, en Canadá, se sintió mal mientras actuaba. Ya había sufrido desmayos en escena en Londres, en 2003, y en Pittsburgh, en 2011.

