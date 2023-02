El caso Negreira "está haciendo muchísimo daño al fútbol español", dice Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que la investigación en torno a unos supuestos pagos del Barcelona a un exresponsable arbitral está "haciendo muchísimo daño al fútbol español", y proclamó que hay que "investigar hasta el final".

"Los importes de las facturas, las declaraciones del señor Negreira, el burofax... son indicios que se debía investigar en cualquier ámbito. En el ámbito deportivo están prescriptos, pero en el penal no", dijo Tebas en rueda de prensa este viernes en Barcelona.

El presidente de LaLiga se expresó de esta manera tras las últimas revelaciones de prensa sobre esta investigación por unas irregularidades tributarias a una empresa de un exresponsable arbitral por unos supuestos pagos del Barcelona.

El diario El Mundo publicó este viernes que el Barcelona pagó más de 6 millones de euros (6,3 millones de dólares) desde 2001 a José María Enríquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, para aconsejar al club sobre cuestiones arbitrales.

Según el mismo diario, cuando el Barcelona prescindió de sus servicios en 2018, coincidiendo con su salida del CTA, Negreira reaccionó enviando un fax al club catalán el 5 de febrero de 2019 para amenazarlo con revelar "un escándalo".

"No sé si habrán afectado a los resultados, pero por la imagen de LaLiga, no me gusta. No esta bien. Desde luego, LaLiga no puede estar pasiva con lo que esta pasando, con estos indicios que hay en prensa. Hay que aclararlo", dijo Tebas.

El presidente de LaLiga aseguró que el campeonato español no ha denunciado porque ya lo está haciendo la fiscalía.

"Creemos que entorpeceríamos la investigación de la fiscalía", explicó Tebas, señalando que "si no hubiera investigación de la fiscalía, ya estaríamos denunciando porque las facturas, los importes de las facturas y la declaración de Enríquez Negreira lleva a pensar que hay unos indicios que se debería investigar en cualquier ámbito".

"La investigación tiene que ir hasta el final", aseguró Tebas, para el que la situación "está haciendo muchísimo daño al fútbol español".

El presidente de LaLiga reiteró que la vía penal es la única eventual vía, ya que en el ámbito deportivo los hechos están prescritos por lo que el Barcelona no puede ser sancionado deportivamente.

gr/iga