El ciclista eritreo Biniam Girmay sigue sin poder creerse su victoria en Gand-Wevelgem

"Sé de donde vengo, esta victoria es simplemente una locura". El eritreo Biniam Girmay seguía sin creerse el lunes su victoria el día anterior en Gand-Wevelgem, donde se impuso en el esprint después de 249 kilómetros.

Nunca antes un corredor africano había ganado una clásica ciclista hasta ahora.

"Cuando crucé la línea de meta, fue realmente emotivo, no podía creer que había ganado", contó Girmay durante una rueda de prensa en Zedelghem, en el norte de habla holandesa de Bélgica.

El joven corredor, que cumplirá 22 años el próximo sábado, apareció con su vestimenta profesional, con una amplia sonrisa y gafas de sol sobre la frente, pero no escondió sentirse intimidado en una experiencia a la que no está acostumbrado.

"Me encanta correr y ganar, pero las cámaras no son para mí, no creo estar preparado para eso", dijo.

También afirmó haber recibido "miles de mensajes" de felicitación desde su victoria el domingo. "No pude responder a todos, solo llamé a mi mujer".

"Tengo muchas ganas de volver", añadió delante de los periodistas. "La familia es lo más importante, debo ocuparme de ellos".

Según la cadena flamenca VRT, el nativo de Asmara, capital de Eritrea, lleva tres meses sin ver a su mujer ni a su hija, y debería volver a lo largo del lunes desde París.

Girmay calificó también de "familia" a su equipo ciclista belga (Intermarché), al que se unió en 2021 y que no piensa abandonar. "Querría continuar con ellos", resaltó.

El eritreo, que descubría el domingo las carreteras y los adoquines de Gand-Wevelgem, se impuso en el esprint final a tres rivales.

En el pasado, ninguno de sus compatriotas, en su mayoría escaladores, había logrado un desempeño de su mismo nivel. Ni siquiera Daniel Teklehaimanot, el pionero del ciclismo eritreo, que logró portar brevemente el 'maillot' de lunares de montaña durante el Tour de Francia en 2015.

Luego de vencer a finales de enero en una carrera de Mallorca, Girmay progresó durante las demás competiciones. Logró un 12º puesto en Milán-Sanremo y se reafirmó el pasado viernes en la E3 Classic (5º), el ensayo del Tour de Flandes en el que no participará el próximo domingo. Girmay inició su carrera profesional en 2020.

