El cine visceral de Cronenberg vuelve a Cannes

La nueva película de David Cronenberg, "Crimes of the future", promete sacudir la Croisette con sus imágenes de sangre y vísceras este lunes, a mitad del certamen, cuando ya empiezan a despuntar algunos filmes en liza por la Palma de Oro.

Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart protagonizan esta historia en la que un artista exhibe sus propios órganos internos en directo.

"Mi interés no es conmocionar y mi objetivo no es que la gente salga de la sala, pero puede pasar", reconoció el director.

Sobre todo teniendo en cuenta que en el festival, el público "no sólo está formado por cinéfilos, también por personas que quieren estar en la alfombra roja o ver a Léa Seydoux, personas que quizás no están preparadas para un filme perturbador", explicó a AFP antes de la estrena el lunes por la noche.

Cronenberg conoce bien el tema. La primera vez que compitió por el máximo galardón, en 1996, con "Crash", una historia de sexo y accidentes de coche, se llevó el Premio Especial de Jurado.

Y precisamente esta polémica película fue una de las que inspiró a la directora francesa Julia Ducournau, que el año pasado se alzó con la Palma de Oro con "Titane", una mezcla de sexo y automóviles.

Pero puede que la historia no se repita, admite Cronenberg: "en aquella época, los asientos hacían ruido (...) Sabíamos cuándo se iba la gente, y cuántos eran".

Con "Crimes of the future" es la sexta vez que este cineasta de culto aspira a la Palma de Oro. La última vez fue con "Maps to stars" (2014), sobre la obsesión por la popularidad y protagonizada por Julianne Moore, quien se llevó el premio a la mejor interpretación.

Esta vez vuelve también con su actor fetiche, Viggo Mortensen, con quien ya estuvo en Cannes en 2005 con "Una historia de violencia".

Además de la sanguinolenta cinta de Cronenberg, la otra película en competición proyectada este lunes, "Decision to leave", de Park Chan-Wook.

El director surcoreano, que saltó a la fama con la ultraviolenta "Oldboy", presenta ahora la historia de un veterano detective que investiga la muerte de un hombre en la cima de una montaña. La mujer del fallecido aparece como la principal sospechosa.

De las 21 películas en liza por la Palma de Oro, ya se han proyectado la mitad y algunas de ellas empiezan a destacar.

Entre ellas, "Triangle of sadness", una sátira feroz sobre el mundo actual del sueco Ruben Ostlund.

O la cinta de James Gray, "Armageddon Time", un retrato del Nueva York de los años 1980 a través de los ojos de un niño y de su amistad con un compañero de clase negro.

"La mujer de Chaikovksi", de Kirill Serebrennikov, emocionó en el arranque de la competición, pero se vio ensombrecida por la polémica en torno a la presencia del director ruso, muy criticada por cineastas ucranianos.

"Holy spider", del director iraní Alí Abbasi, sacudió por su crudeza, al describir la violencia contra las mujeres en ese país.

Y la sorpresa del certamen viene con "Eo", del veterano cineasta polaco Jerzy Skolimowski, protagonizada... por un asno. En esta oda a la defensa de los animales y contra el maltrato, el équino realiza un periplo por varios lugares insólitos para él y descubre la violencia humana.

Sin embargo, queda todavía mucho festival por recorrer, con varios pesos pesados del cine ya laureados con el máximo galardón.

Es el caso de "Tori et Lokita", de los hermanos Dardenne, sobre la amistad de dos adolescentes exiliados en Bélgica provenientes de África. Y "Broker", del japonés Hirokazu Kore-eda, coronado en 2018 por "Un asunto de familia".

El jurado, presidido por el actor francés Vincent Lindon, revelará el ganador el 28 de mayo.

