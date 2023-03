El circuito PGA anuncia nuevos torneos más selectivos y sin cortes

El circuito estadounidense de golf (PGA) anunció el miércoles que introducirá en la temporada 2024 una serie de ocho torneos especiales con una participación más limitada a los mejores golfistas y sin cortes, un plan bien recibido por figuras como el norirlandés Rory McIlroy.

Estos cambios se tomaron a raíz de conversaciones mantenidas entre el circuito y sus principales estrellas, como Tiger Woods y el propio McIlroy, desde la irrupción el año pasado del circuito rival LIV Golf, que Arabia Saudita respalda financieramente.

"Estos eventos designados con participación más pequeña no solo ofrecerán a los aficionados torneos importantes que no pueden perderse en intervalos importantes de la temporada, sino que también mejorarán la calidad del resto de torneos", auguró el comisionado de PGA, Jay Monahan, en un memorándum enviado a los miembros del circuito.

"En conjunto, este enfoque proporciona un calendario cohesionado, convincente, consecuente y con claridad tanto para los aficionados como para los jugadores y patrocinadores", subrayó.

El comisionado no detalló cuáles serán los eventos que tengan este nuevo formato pero avanzó que en ellos la participación se limitará a un rango de entre 70 y 78 jugadores, entre los que estarán los mejores clasificados del circuito del año anterior junto con quienes tengan mejor trayectoria en la temporada en curso.

En estos eventos se eliminará el actual corte que se aplica tras los primeros 36 hoyos, por lo que todos los competidores jugarán hasta la ronda final.

Estos cambios no afectarán a los cuatro torneos de Grand Slam, el Players Championships ni tampoco a los playoffs de la Copa FedEx.

El norirlandés Rory McIlroy, actual número tres del ranking de PGA, dio su pleno respaldo al plan de PGA.

"Me encanta. Obviamente he formado parte de ello y he estado en muchas discusiones", afirmó McIlroy en la jornada previa al inicio del Arnold Palmer Invitational en Bay Hill (Orlando).

"Creo que hace que el circuito sea más competitivo (...) Me gusta recompensar el buen juego", afirmó el norirlandés, una de las figuras de PGA que más ha criticado la deserción de compañeros que se unieron a LIV Golf.

"Se trata de enfrentar a los mejores contra los mejores. Eso crea un producto realmente atractivo", recalcó. "De esta forma no hay que esperar todo un año a jugar bien para tener esta oportunidad (...) Si juegas bien durante dos o tres semanas, estarás en un evento designado".

