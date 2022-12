El duelo entre Arsenal y Manchester City por la Premier League se acelera

Imposible tomarse un respiro en el campeonato de Inglaterra: apenas dos días después del último partido de la 17ª jornada, la Premier League encadena con la 18ª, que llevará al líder Arsenal a Brighton mientras que su perseguidor, Manchester City, recibirá al Everton.

El periodo de las fiestas de fin de año es tradicionalmente frenético para los jugadores de la Premier League y este año se disputarán tres partidos de campeonato y la tercera ronda de la Copa de Inglaterra en tan solo trece días.

Entre los aspirantes a la parte alta, el Liverpool (6º) será el primero en entrar en liza, recibiendo al Leicester (13º) el viernes, apenas cuatro días después de haber ganado 3-1 en casa del Aston Villa (12º).

El día siguiente, la visita del Manchester United (5º) al Wolverhampton (18º) de Julen Lopetegui del sábado (12h30 GMT) servirá como antesala para los partidos clave en la lucha por el título.

Y es que, horas más tarde, el Arsenal y el Manchester City, separados por cinco puntos, continuarán su duelo en la distancia.

Los Citizens podrán aumentar la presión sobre el líder, ya que recibirán al Everton (17º) a las 15h00 GMT, mientras que la visita de los Gunners al Brighton (7º) tendrá lugar durante la tarde (17h30 GMT).

El Manchester City mostró su músculo el miércoles al imponerse 3-1 en Leeds (15º), con un doblete del imparable Erling Haaland, de regreso a su ciudad natal y contra el equipo en el que jugó su padre.

El atacante noruego suma 20 goles en 14 partidos, pero según su entrenador Pep Guardiola, "todavía no está en su mejor nivel", después de la lesión en un pie que sufrió a finales de octubre.

Por su parte Haaland reconoció que seguir por televisión la Copa del Mundo de Catar, para la que Noruega no logró clasificarse, había sido un calvario: "Ver a otros jugadores marcar los goles me motivó y me enfadó, estoy hambriento", confesó a la cadena Prime.

Declaraciones que no parecen perturbar la serenidad de su compatriota Martin Odegaard, indispensable creador de juego del Arsenal, que todavía no puede contar con su atacante Gabriel Jesús, lesionado durante el Mundial.

"Nos concentramos en nosotros y en nadie más. Hay que seguir trabajando bien y concentrándose en el próximo partido, es todo lo que cuenta", insistió Odegaard.

Tercero a siete puntos del Arsenal, el Newcastle, que encadenó contra el Leicester (3-0) su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones, se desplazará el sábado (15h00 GMT) a Leeds (15º).

Y el domingo cerrarán la fecha otros dos aspirantes a la parte alta: el Tottenham (4º) recibirá al Aston Villa (14h00 GMT) y el Chelsea (8º) se desplazará a Nottingham (16h30 GMT) para desafiar al Forest (19º).

-- Programa de la 18ª jornada de Premier League, que se disputará entre el viernes 30 de diciembre y el domingo 1 de enero:

- Viernes:

(19h45 GMT) West Ham - Brentford

(20h00 GMT) Liverpool - Leicester

- Sábado:

(12h30 GMT) Wolverhampton - Manchester United

(15h00 GMT) Manchester City - Everton

Newcastle - Leeds

AFC Bournemouth - Crystal Palace

Fulham - Southampton

(17h30 GMT) Brighton - Arsenal

- Domingo:

(14h00 GMT) Tottenham - Aston Villa

(16h30 GMT) Nottingham Forest - Chelsea

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 40 15 13 1 1 36 12 24

2. Manchester City 35 15 11 2 2 43 15 28

3. Newcastle 33 16 9 6 1 32 11 21

4. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

5. Manchester United 29 15 9 2 4 23 20 3

6. Liverpool 25 15 7 4 4 31 18 13

7. Brighton 24 15 7 3 5 26 20 6

8. Chelsea 24 15 7 3 5 19 17 2

9. Fulham 22 16 6 4 6 27 26 1

10. Brentford 20 16 4 8 4 25 27 -2

11. Crystal Palace 19 15 5 4 6 15 21 -6

12. Aston Villa 18 16 5 3 8 17 25 -8

13. Leicester 17 16 5 2 9 25 28 -3

14. AFC Bournemouth 16 16 4 4 8 18 34 -16

15. Leeds 15 15 4 3 8 23 29 -6

16. West Ham 14 16 4 2 10 13 20 -7

17. Everton 14 16 3 5 8 12 19 -7

18. Wolverhampton 13 16 3 4 9 10 25 -15

19. Nottingham Forest 13 16 3 4 9 11 33 -22

20. Southampton 12 16 3 3 10 14 30 -16

bur/jr/gk/dam