El estadounidense Devin Haney conserva su título de campeón del mundo de los ligeros

El estadounidense Devin Haney conservó su título de campeón del mundo incontestable del peso ligero al ganar la revancha contra el australiano George Kambosos, este domingo en Melbourne.

Haney (23 años), que en junio pasado había sido el primer boxeador en unificar los títulos en la era de los cuatro cinturones (CMB, AMB, FIB y OMB), que comenzó en 2004, y era claramente favorito antes del combate, se impuso a los puntos por decisión unánime (119-109, 118-110, 118-110).

"Funcionó bien mi directo, pero quería también mostrar otras armas de mi arsenal", declaró el estadounidense de San Francisco, que también quiso "quitarme el sombrero ante George Kambosos", que tuvo el mérito de aguantar los doce asaltos.

Para esta revancha, que estaba prevista en su contrato, Haney mostró de nuevo su gran velocidad, su instinto y su implacable directo de izquierda, pero también utilizando esta vez golpes de derecha, que hicieron sangrar al australiano.

Haney, de esta forma, queda invicto en 29 combates, ganando 15 de ellos por KO. Kambosos, por su parte, registró la segunda derrota de su carrera, con 21 victorias.

El australiano había sugerido antes del combate que podía retirarse en caso de perder, pero no confirmó estas palabras.

"Es un gran boxeador", dijo respecto a su rival. "Me dio una lección de boxeo la primera vez, pero me he presentado en esta segunda y di todo. No es el fin, volveré", dijo Kambosos.

