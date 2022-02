El HBC Nantes de balonmano recahza enfrentarse contra un equipo moscovita

El HBC Nantes, segundo en la Starligue francesa, anunció este sábado que rechaza enfrentarse a un club de Moscú la próxima semana, debido a la invasión rusa de Ucrania, informó el equipo en un comunicado.

"No podemos transigir nuestros propios valores, por lo que no deseamos recibir al club moscovita Chekovskie Medvedi, mientras que Rusia esté involucrada en una guerra y agresión contra Ucrania, incluso siendo conscientes de que los jugadores rusos no son responsables de esta situación", señaló Gaël Pelletier, presidente del HBC Nantes, en una carta abierta enviada a la prensa.

"En consecuencia, solicitamos el aplazamiento indefinido del partido de la Liga Europea EHF contra el Chekovskie Medvedi antes de disputarse el martes 1 de marzo de 2022 a las 20:45 horas en el H ARENA", añadió el club, que espera ahora una decisión de la autoridad competente.

"Lo que es seguro es que no habrá partido el martes", indicó el club a la AFP, y agregó que no estaba claro si la EHF aceptaría el aplazamiento o lo consideraría una derrota.

