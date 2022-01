El Inter empata con el Atalanta y pone en riesgo su liderato

El Inter de Milán, que el miércoles se proclamó campeón de la Supercopa de Italia, no pudo estrenar con victoria ese título y empató sin goles (0-0) en su visita al Atalanta, este domingo en la 22ª jornada de la Serie A.

El liderato del Inter podría pasar ahora a manos de su vecino AC Milan: el equipo 'nerazzurri' se pone provisionalmente con dos puntos más que los 'rossoneri', que reciben el lunes en San Siro a La Spezia (16ª), un equipo que lucha por la permanencia.

En caso de victoria, el Milan adelantará en la tabla al Inter.

En el partido de este domingo en Bérgamo, entre dos equipos de la zona Champions -primero contra cuarto-, el Inter fue el que llevó más peligro, pero sin poder materializarlo en goles.

El bosnio Edin Dzeko fue le hombre más peligroso del equipo de Simone Inzaghi, especialmente con dos remates de cabeza (16, 70) y con un intento que desbarató Juan Musso en el 58.

El arquero argentino también evitó el gol interista en el 26, esa vez ante Alexis Sánchez, el hombre que el miércoles dio la 'Supercoppa' a su equipo con un tanto justo en el final de la prórroga, cuando todo el mundo pensaba ya en una resolución por penales.

El atacante chileno fue titular y jugó algo más de una hora en este partido, pero sin poder marcar en esta ocasión.

A falta de diez minutos, el colombiano Luis Muriel tuvo una buena ocasión para el Atalanta, pero el guardameta esloveno Samir Handanovic evitó el tanto.

"Por cómo ha ido el partido, un punto es bueno. Hemos tenido buenas oportunidades, pero ellos también podrían haber marcado, así que creo que ha sido un resultado justo", estimó Handanovic en declaraciones a DAZN.

El Atalanta se mantiene en puestos de Liga de Campeones, pero ha visto acercarse a sus perseguidores en este fin de semana, especialmente a la Juventus (5ª), que ganó 2-0 el sábado al Udinese (14º) y está a apenas un punto del ansiado cuarto puesto.

También este domingo, Nani y Sergio Oliveira, los dos fichajes portugueses de la semana en la Serie A, tuvieron un estreno satisfactorio, el primero dando una asistencia que brindó un punto al Unione Venezia y el segundo con el tanto de la victoria de la Roma.

El equipo de la capital se impuso 1-0 al Cagliari en el Olímpico.

Sergio Oliveira (29 años), incorporado al equipo por petición del entrenador José Mourinho, consiguió ese gol de la Roma al transformar un penal en el minuto 33.

La pena máxima había sido pitada por una mano de un defensa del Cagliari ante un disparo del portugués, que ha llegado a la capital italiana como cedido por el Oporto con una opción de compra.

La Roma, dominadora en el juego pero con problemas de efectividad, no pudo respirar tranquila hasta el pitido final. Incluso en el final del partido fue salvada por otro portugués, su arquero Rui Patricio, ante un intento del brasileño Joao Pedro (84).

Este corto triunfo permite a la Roma ponerse sexta, con los mismos puntos que la Lazio (7ª), y romper una mala racha de tres partidos seguidos sin ganar (un empate, dos derrotas).

Por su parte, el veterano Nani (35 años), exjugador del Manchester United y que estuvo en las tres últimas temporadas jugando en Orlando (Estados Unidos), se estrenó con el Unione Venezia dando el pase para el gol de David Okereke, con el que su nuevo club empató 1-1 ante el Empoli (11º).

Nani acababa de entrar en el partido y tuvo por lo tanto un inicio excelente.

"No he entrenado mucho con el equipo y no estoy actualmente en las mejores condiciones, pero cuando quieres hacer las cosas bien, todo es posible", declaró el jugador campeón con Portugal en la Eurocopa-2016.

El Unione Venezia es decimoséptimo, en zona de salvación, con dos puntos de ventaja sobre el primer equipo en puestos de descenso, el Cagliari (18º).

También en la zona media está el Hellas Verona (10º), que ganó 4-2 en su visita al Sassuolo (12º), con un triplete del checo Antonin Barak.

bur-alu/dr/psr