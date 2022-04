El italiano Bastianini gana el GP de las Américas y lidera el Mundial de MotoGP

El piloto italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) logró este domingo su segundo triunfo de la temporada en el Gran Premio de las Américas y recuperó el mando del Mundial de MotoGP, mientras Marc Márquez finalizó sexto tras una espectacular remontada.

Bastianini, de 24 años, adelantó a su compañero de Ducati Jack Miller a falta de cinco vueltas para el final en el circuito de Austin (Texas) y celebró su segunda victoria de la temporada después de la carrera inaugural de Catar.

"Ha sido un día fantástico. Miller tuvo un ritmo fantástico en la primera parte de la carrera, luego sentí que tenía que empujar, aceleré como un loco y gané", se felicitó Bastianini. "Ganar aquí en Estados Unidos es fantástico. Ahora podemos comer algunas hamburguesas".

El australiano Miller acabó en tercer lugar al ser también sobrepasado por el español Alex Rins (Suzuki), ganador en Texas en 2019.

"Tengo sentimientos encontrados", reconoció Miller, líder durante 15 de las 20 vueltas. "He hecho una carrera fantástica, Enea me ha pasado pero no he cometido ningún error".

Rins, por su parte, dedicó su segundo puesto "a Ucrania, y a toda la gente que sufre por la guerra y también por el covid".

El español Marc Márquez (Honda), seis veces campeón de MotoGP, dio otra exhibición en su circuito talismán al terminar en el sexto lugar rehaciéndose de una desastrosa salida en la que se vio en la cola de la carrera.

Tras perderse las dos últimas carreras, el español regresaba a la acción desde el noveno lugar de la parrilla en Austin, donde ha ganado en siete ocasiones.

Márquez, que trata de volver a la cima tras dos años marcados por las lesiones, fue baja en el anterior Gran Premio de Argentina debido a un problema de diplopía (visión doble) que le reapareció tras su caída en Indonesia en marzo.

El cuarto clasificado del domingo fue Joan Mir (Suzuki), campeón del mundo en 2020, mientras que Francesco Bagnaia, con otra Ducati, fue quinto.

El actual campeón del mundo, Fabio Quartararo (Yamaha), fue séptimo por detrás de Márquez, y el ganador de la 'pole', Jorge Martín (Ducati-Pramac), se tuvo que conformar con la octava plaza.

En la clasificación general, Bastianini tiene una ventaja de cinco puntos sobre Rins y de 11 sobre Aleix Espargaró, quien venía de lograr su primer triunfo en MotoGP en Argentina en su carrera número 200.

Mir y Quartararo son cuarto y quinto clasificados respectivamente, a 15 y 17 puntos del liderato, mientras Márquez está en el decimotercer lugar a 40 puntos.

La quinta prueba del calendario será el Gran Premio de Portugal el 24 de abril.

En la carrera de Moto2, el italiano Tony Arbolino se adjudicó su primera victoria al imponerse por 3,4 segundos al japonés Ai Ogura. El británico Jake Dixon fue tercero y se aseguró su primer podio, mientras que el estadounidense Cameron Beaubier, que ocupaba la pole, no pudo terminar.

Clasificación de la carrera de MotoGP (20 vueltas de 5,513 km, total de 110,26 km):

1. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 41:23.111

2. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 2.058

3. Jack Miller (AUS/Ducati) 2.312

4. Joan Mir (ESP/Suzuki) 3.975

5. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 6.045

6. Marc Márquez (ESP/Honda) 6.617

7. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 6.760

8. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 8.441

9. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 12.375

10. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) 12.642

...

Clasificación del Mundial (después de 4 carreras):

1. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 61 puntos

2. Alex Rins (ESP/Suzuki) 56

3. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 50

4. Joan Mir (ESP/Suzuki) 46

5. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 44

6. Brad Binder (RSA/KTM) 42

7. Jack Miller (AUS/Ducati) 31

8. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 31

9. Miguel Oliveira (POR/KTM) 28

10. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 28 ...

13. Marc Márquez (ESP/Honda) 21

...

ole-gbv/ol