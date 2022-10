El largo calvario del 'Tata' Martino como DT de México hacia el Mundial

A Gerardo 'Tata' Martino ya casi se le agotó el crédito como director técnico de la selección mexicana. Impregnó ideas claras en el Tri en los primeros dos años, pero en los dos posteriores su camino hacia el Mundial de Catar se convirtió en un auténtico calvario.

México debutará en el Mundial el 22 de noviembre contra Polonia y lo hará con un 'Tata' Martino muy desgastado por la oleada de críticas que ha recibido recientemente, sobre todo por parte de personajes que le antecedieron en el cargo y le reclaman la falta de un estilo de juego y buenos resultados.

Abanderado por un sentimiento nacionalista y desde su posición como analista de la televisora ESPN, Hugo Sánchez ha sido el detractor más enérgico de Martino.

"Yo lamento profundamente que el 'Tata' Martino sea el director técnico de la selección nacional", lanzó Hugo Sánchez en una mesa de debate y remató: "No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección".

Fastidiado por el acoso mediático, Martino, de 59 años, declaró que "me he llegado a sentir el enemigo público número uno. Noto gente feliz de que algún colega pierda o le vaya mal en su trabajo. Siempre hay códigos entre la gente de fútbol, las cosas se dicen en otros términos, hay otro respeto y evidentemente eso no pasa".

Cuando llegó a México en enero de 2019, Martino, un discípulo de Marcelo Bielsa, asumió dos compromisos principales: darle al Tri "un sentido de juego" y concretar un relevo generacional.

También entendió la Copa del Mundo como su gran asignatura y apuntó a no bajar de los octavos de final, la instancia en la que México se ha atorado en las últimas siete Copas del Mundo, pero no garantizó llegar al quinto partido.

El inicio de su gestión tuvo contentos a los aficionados y a la prensa: de sus primeros 26 partidos ganó 22, empató 2 y perdió 2, y ganó la Copa Oro-2019.

Pero a mediados de 2021, se le comenzó a caer el proyecto al perder dos finales contra Estados Unidos, en la Liga de Naciones y en la Copa Oro.

Después al argentino se le vino una tormentosa eliminatoria mundialista en el octogonal de la Concacaf. Si bien México logró clasificar como segundo también dejó al descubierto que no tenía propuesta de juego ni capacidad de reacción y sufría para encontrar el gol.

En 2022, los partidos amistosos que el Tri jugó en Estados Unidos evidenciaron aún más la crisis. En un intento por dar un golpe de timón, Martino cambió su línea de cuatro futbolistas en defensa para jugar con cinco en un amistoso que perdió ante Uruguay por 3-0, en junio.

"Cuando llegó, el Tata hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima", criticó el entrenador mexicano Miguel Herrera.

El panorama oscureció más en septiembre cuando México perdió 3-2 ante Colombia en un partido que ganaba 2-0.

"No evadiré la responsabilidad que me toca", dijo Martino y abrumado por los cuestionamientos señaló que "México tiene inversión y dinero, pero ¿cómo hacemos para tener una selección mejor?".

El entrenador argentino lamentó que los jugadores mexicanos no son impulsados por los dirigentes para jugar en Europa y por lo tanto no hay espacios para la consolidación de nuevos talentos en la liga local.

En paralelo, Martino ha tenido que soportar diversas polémicas, por ejemplo el distanciamiento del goleador histórico del Tri, Javier el Chicharito Hernández a quien dejó de llamar dese septiembre de 2019.

Para la posición de centro delantero, el 'Tata' ha apostado por el futbolista de origen argentino Rogelio Funes Mori a quien sostiene en el equipo a pesar de las lesiones que lo han aquejado.

Un escándalo se armó en México el día que se publicó en redes sociales una fotografía en la que Martino aparece con Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, en el estadio de Newell's Old Boys, donde ambos fueron futbolistas. Entonces lo acusaron de no dar seguimiento a los jugadores de la liga mexicana.

Según una encuesta de Consulta Mitofsky publicada en el diario Récord a 100 días del inicio de Qatar 2022, sólo 2% estaba "totalmente satisfecho" y el 12% "algo satisfecho" con la labor del 'Tata'.

