El líder Arsenal cae en campo del Everton, United se acerca

El líder de la Premier League, el Arsenal, se vio sorprendido (derrota por 1-0) en campo del Everton, al que la llegada del técnico Sean Dyche sirvió de revulsivo, este sábado en la 22ª jornada de la Premier League, en la que el Manchester United se coloca a 8 puntos.

Los Gunners, con 50 puntos, tienen todavía cinco de ventaja sobre el segundo, Manchester City. Ambos equipos tienen el mismo número de partidos, pero el conjunto de Pep Guardiola juega el domingo en campo del Tottenham, para tal vez colocarse a dos unidades.

Este triunfo del Everton inesperado, pero globalmente merecido, solo es el cuarto de esta temporada para el equipo de Liverpool, que de momento se mantiene en la zona del descenso, 18º con 18 puntos.

Más allá de esta buena operación contable, es la prestación muy seria del otro equipo de Liverpool lo que le hace tomar confianza de cara a escapar definitivamente de la zona de descenso.

Incapaces de llevar hacia arriba rápidamente el balón o de crear superioridad en los extremos, los Gunners tuvieron muy pocas ocasiones, pese a una posesión próxima al 70%.

En el descanso, el Everton ganaba a los puntos con nitidez, con un Dominic Calvert-Lewin que estuvo cerca de conectar un centro de Onana (34), antes de un cabezazo demasiado cruzado (45+3), mientras que Doucouré había también fallado completamente un cabezazo cuando estaba solo a siete metros del arco (35).

La recompensa a los esfuerzos del Everton llegó a la hora de juego y fue James Tarkowski, que había sido un fiel lugarteniente de Dyche en sus años en Burnley, quien remató acertadamente de cabeza un córner en el segundo palo (1-0, minuto 60).

En la última media hora. Arsenal no pudo encontrar la solución y perdió a uno de sus 'jokers' en la carrera al título, que podría ponerse al rojo vivo desde el domingo.

"Tuvimos el balón pero nos faltó determinación y calidad en el tercio final. Generamos muchas ocasiones pero entonces concedimos y ellos bajaron el ritmo del partido", dijo el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

"Concedimos muchos tiros libres y era eso lo que ellos buscaban", añadió.

"Esto no va a ser un camino de rosas. Tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos hoy", concluyó el técnico vasco.

Más tarde se jugó el grueso de la jornada, con la victoria del United (3º) sobre el Crystal Palace por 2-1, con tantos de Bruno Fernandes (7, de penal) y Marcus Rashford (62).

Poco después, el United se quedó con 10 por la expulsión del brasileño Casemiro (70) por agarrar del cuello a un rival en una tangana, y los londinenses lo aprovecharon para marca por medio de Jeff Schlupp (76).

El Manchester United, que al comienzo del partido llevó a cabo un acto en recuerdo a las víctimas del accidente aéreo de Múnich en 1958, sobrevivió en los minutos finales para sumar su sexto triunfo consecutivo en Old Trafford, algo que no lograba desde 2017.

El United se consolida en el podio con 42 puntos, dos más que el Newcastle (4º), que en el último partido del sábado no pasó del empate a un gol en St James' Park ante el West Ham (16º).

El que sigue en caída libre es el Liverpool (10º), que ante el Wolverhampton (15º) de Julen Lopetegui sumó la séptima derrota de la temporada y con 29 puntos queda ya a 10 de la Champions, que marca un Newcastle que este sábado recibirá al West Ham (17º).

El central camerunés de los 'Reds' Joel Matip ,con un gol en contra, abrió el marcador nada más empezar (5) y Craig Dawson (12) y el portugués Ruben Neves (71) completaron la goleada para los 'Wolves', que de esta manera se alejan del descenso.

"Obviamente fue un inicio horroroso. Dos goles que no pueden concederse así. Nos pusimos 2-0 abajo por nuestra culpa. Estuvimos muy pasivos en ese momento. No tengo explicación. No hay excusas", dijo Jürgen Klopp tras el partido.

Brighton (6º) y Brentford (7º) se mantienen en la pelea por puestos europeos tras sumar los tres puntos ante Bournemouth (19º) y Southampton (20º) y Leicester (13º) escapa de la zona de peligro tras vencer 4-2 al Aston Villa (11º).

