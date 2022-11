"El liderato de nuestro capitán es esencial", dice Alfaro sobre Valencia

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, no reveló en la previa del duelo decisivo contra Senegal si podrá contar con el goleador Enner Valencia, con molestias en la rodilla, pero sí habló del papel fundamental en el equipo: "El liderato de nuestro capitán es esencial".

"Lamentablemente, desde el primer partido, Enner tiene un esguince, pero no comprometió los ligamentos ni los meniscos. Trataremos de recuperarlo para que pueda estar, sea desde el arranque o más adelante cuando le necesitemos", explicó en conferencia de prensa en Doha.

Alfaro, no obstante, quiso mostrarse optimista: "De la misma manera que tiene un esguince, también tiene el corazón pintado por la 'Tri'. El liderazgo de nuestro capitán es esencial, siempre lo elegiría para mi equipo".

Y un argumento más para no reservar a Valencia, autor de los tres goles que ha anotado la 'Tri' en Catar: "Pensamos que mañana es el último partido del Mundial que tenemos, ojalá nos ganemos el crédito de jugar otro partido más".

A Ecuador le basta con el empate frente a Senegal para meterse en octavos de final, pero Alfaro advirtió que "no podemos cambiar nuestra idiosincrasia, Ecuador tiene una manera de jugar y en nuestra mente es ir a ganar el partido, no salir a por el empate".

"Si salimos a empatar, les he dicho a los jugadores que perderemos el protagonismo y este equipo necesita ser protagonista, como ya ha demostrado en las eliminatorias sudamericanas contra los grandes", insistió el técnico argentino de Ecuador.

"El equipo tuvo dos buenas actuaciones, pero no alcanza. Todo lo que se hizo para atrás no sirve de nada. Ahora nos jugamos la clasificación, Senegal va a por lo mismo".

Pese a lo que hay en juego, Alfaro quiso restar importancia al partido. "Será un partido muy tenso, muy difícil, diferente por el contexto, pero al final será como siempre, once contra once".

Sobre Senegal, Alfaro destacó su capacidad de "reinventarse tras las ausencias de (Sadio) Mané y de transformarse tras el golpe sufrido en el primer partido", con la derrota en los últimos minutos contra Países Bajos.

Finalmente, Alfaro rechazó cualquier ambiente de "triunfalismo" alrededor de la joven selección ecuatoriana y reclamó que no se juzgue todo el trabajo hecho por el equipo por un resultado. "El espacio que separa el éxito del fracaso es muy finito. A mi no me va a cambiar por el resultado de mañana (martes). Ya dije que para estos chicos estar acá ya era un éxito, porque es una selección que tiene más futuro que presente".

"Ecuador no se siente inferior a nadie. Se reconoce inferior en experiencia, en batallas disputadas, pero poco a poco vamos haciendo el camino", concluyó.

