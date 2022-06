El mexicano Carlos Vela renueva con Los Angeles FC "ilusionado" de jugar con Bale

El delantero mexicano Carlos Vela confirmó este domingo que seguirá jugando con Los Angeles FC confiado en que los fichajes de Gareth Bale y Giorgio Chiellini les ayudarán a alcanzar su primer título de la liga de fútbol norteamericana (MLS).

El contrato de Vela, líder de Los Angeles FC (LAFC) desde su ingreso en la MLS en 2018, terminaba a finales de junio y las negociaciones para su extensión se venían desarrollando desde hace semanas.

"Estoy muy contento de poder seguir aquí", dijo Vela este domingo a la cadena ESPN, sin dar más detalles de su nuevo contrato.

"Era cuestión de tiempo. Las dos partes estaban muy ilusionadas por poder cerrar el contrato", señaló el delantero en la entrevista, previa al triunfo del domingo ante el New York Red Bulls por 2-0.

El punta mexicano, de 33 años, ha sido una de las grandes estrellas de la MLS de los últimos años y fue reconocido con el premio MVP (Jugador Más Valioso) en 2019. En las últimas dos campañas, sin embargo, el exjugador del Arsenal y Real Sociedad no ha podido alcanzar ese nivel azotado por una serie de lesiones.

Pese a sus logros individuales, Vela no pudo aún liderar al equipo hasta su primer título de liga, un objetivo que pesó en su decisión de seguir en Los Ángeles.

"Lo dije desde el primer día. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", recalcó.

Tras quedarse fuera de playoffs por primera vez en 2021, el LAFC ha repuntado con fuerza esta temporada y encabeza la clasificación de la MLS con 33 puntos en las primeras 16 jornadas.

"Siempre confié en que Carlos firmaría", dijo de su lado John Thorrington, copresidente y mánager general de LAFC, en una conferencia de prensa posterior.

"Carlos y LAFC han tenido y continúan teniendo una relación fenomenal", subrayó. "Desde el primer día creo que Carlos ha sido el mejor jugador de esta Liga cuando está sano".

Con el triunfo del domingo, en el que dio un brillante pase de gol al colombiano Cristian Arango, Vela suma 101 partidos con el uniforme angelino, en los que acumula 63 goles y 39 asistencias.

El LAFC ha sido el gran protagonista de este mercado de fichajes de la MLS al hacerse con dos grandes nombres del fútbol europeo, Gareth Bale y Giorgio Chiellini.

El extremo galés llegará en los próximos días a Los Ángeles tras terminar su contrato con el Real Madrid, mientras que el veterano italiano será presentado esta semana tras 17 temporadas en la Juventus.

"Me encanta jugar con gente buena y que venga gente así al equipo es algo muy positivo", dijo Vela sobre sus nuevos compañeros.

"El equipo ya era uno de los favoritos y ahora los jugadores que se están involucrando hacen ilusionar más al equipo y a la gente", aseguró. "Ahora tenemos que trabajar más para cumplir las expectativas (...) Nadie se va a conformar con menos que el campeonato".

Tanto Bale, de 32 años, como Chiellini, de 37, estarán en disposición de debutar con el LAFC en el derbi angelino, el 8 de julio ante el Galaxy del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.

"Les ofrecimos lo que pensamos que es una oportunidad única de hacer algo diferente en este momento de sus carreras, pero la prioridad es ganar y nosotros queremos ganadores", dijo Thorrington sobre sus flamantes fichajes. "Si Gareth hubiera tomado esta decisión por motivos financieros no estaría en la MLS".

Sin especificar tampoco la duración del contrato del galés, Thorrington recalcó que no se trata de un corto aterrizaje para preparar su participación con Gales en el Mundial de Catar-2022.

"Gareth y el LAFC esperan que esta sea una asociación a largo plazo para él y su familia", señaló. "Esto nunca fue de (jugar) seis meses para el Mundial. Siempre hablamos de un periodo más largo".

Al mismo tiempo "no vamos a hacer nada que sea contraproducente para Gareth, rendir bien aquí será la preparación precisa para el Mundial", señaló.

gbv/ma