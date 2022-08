El noruego Jakob Ingebrigtsen gana los 1500m y repite doblete europeo

La estrella noruega del mediofondo Jakob Ingebrigtsen se impuso en la final de los 1500m del Europeo de atletismo, este jueves en Múnich, dos días después de haberse colgado ya el oro en los 5000m, repitiendo el doblete logrado en Berlín en 2018 cuando solo tenía 17 años.

El prodigio noruego, que dentro de un mes cumplirá 22 años, ganó el oro en la prueba de la que es vigente campeón olímpico con un crono de 3:32.76, completando el podio el británico Jake Heyward (plata con 3:34.44) y el español Mario García Romo (bronce con 3:34.88).

"Es el mejor del mundo en estos momentos y nosotros no podemos estar a ese nivel por el momento", admitió tras la prueba el corredor español.

Bajo la lluvia, que obligó a retrasar más de media hora la sesión vespertina, Ingebrigtsen tomó rápidamente la cabeza de la carrera (56.4 en la primera vuelta) consciente de que entre sus rivales había varios con final muy rápidos, imponiendo un fuerte ritmo que hizo difícil que sus rivales pudieran seguirle.

"Me gusta la lluvia. He tenido la impresión de estar como en casa", bromeó el noruego. "Me siento en forma y hoy tenía la velocidad en las piernas, por lo que he querido ir rápido desde el principio (...) Estoy orgulloso de este doblete", añadió más en serio.

García le aguantó durante un tramo de carrera, aunque en los 200 metros finales Ingebrigtsen se mostró intratable, mientras que Heyward se hizo con una plata que parecía reservada al español.

El noruego se vio favorecido también por la decisión del británico Jake Wightman de alinearse en Múnich en los 800m en lugar de los 1500m, donde hace un mes sorprendió al noruego al batirle en la final del Mundial disputado en Eugene (Estados Unidos) y evitó el doblete del atleta nórdico.

Por su parte, la de García es la séptima medalla para el atletismo español en estos Campeonatos de Europa de atletismo que se disputan en el Estadio Olímpico de Múnich.

En las otras finales de la jornada, el italiano Gianmarco Tamberi (de 30 años y ya oro europeo en 2016) se proclamó campeón de Europa en salto de altura, un año después de haber compartido el oro olímpico en Tokio con el catarí Mutaz Essa Barshim.

Ante un público entregado, Malaika Mihambo, campeona olímpica y doble campeona mundial del salto de longitud, se vio superada por la serbia Ivana Vuleta, aunque los espectadores se vieron compensados por la victoria de Kostanze Klosterhalfen en la final de los 5000m. Finalmente, el polaco Wojciech Nowicki ganó el oro en el lanzamiento de martillo.

