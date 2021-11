'El Panda' vuelve a casa: Pablo Sandoval reaparece con hit en Venezuela

Dueño de cuatro anillos de campeón de la Serie Mundial en las Grandes Ligas, Pablo Sandoval reapareció en el béisbol de su país, Venezuela, con el equipo en el que inició su carrera profesional, los Navegantes del Magallanes.

'El Panda' Sandoval, de 35 años, ligó de 4-1 en el triunfo 11x3 conseguido el domingo por Magallanes ante los Tigres de Aragua, con una carrera impulsada y una anotada, en su retorno a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). No veía acción en este circuito desde la temporada 2012-2013.

"Es para mí un placer estar aquí de nuevo", comentó el corpulento slugger de 121 kilos hace unos días, cuando se incorporó a las prácticas de la 'Nave' en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Magallanes "fue el equipo de me vio nacer, fue el equipo que me dio la oportunidad de ser profesional, primero que en Estados Unidos, y me encantaría vestir esta camiseta lo más que pueda", expresó con una enorme sonrisa en un video divulgado por el club, con el que espera retirarse cuando llegue la hora.

Bateador designado y sexto en el orden ofensivo del manager Wilfredo Romero, el primer hit de Sandoval en su vuelta a la LVBP se produjo en el quinto inning y remolcó al dominicano Alejandro De Aza, lo que significó la sexta carrera de los suyos.

"Tener a un veterano como Sandoval siempre es bueno en el equipo", celebró el estadounidense Nellie Rodríguez, quien disparó su sexto bambinazo, tope en lo que va de campaña.

"¡Kung Fu Panda! ¡Pablo Sandoval!", lanzó el anunciador del José Bernardo Pérez en el primer turno del grandeliga en su vuelta a Venezuela. Ello desató una ovación para el pelotero nacido en Puerto Cabello, estado Carabobo, la región donde Magallanes tiene su sede.

Sandoval ha jugado 14 años en el 'Big Show' con los Gigantes de San Francisco, los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta, en los que acumula promedio de bateo de .278 de por vida, con .773 de OPS, 153 cuadrangulares, 639 carreras fletadas y 548 anotadas.

Los aplausos en casa son una reivindicación para el dos veces All-Star después de un complicado 2021.

El toletero venezolano comenzó el curso con los Bravos, pero conectó apenas para .178 en 86 apariciones en el plato en 69 juegos, con 11 bases por bolas, cuatro vuelacercas y 11 impulsadas. Fue cambiado a los Indios de Cleveland en julio y apenas unas horas después de la operación, sin llegar siquiera a probarse su nuevo uniforme, fue dejado libre.

Retornar a su país, manifestó el jugador, "es algo muy bonito".

Sandoval ganó la Serie Mundial con los Gigantes en 2010, 2012 y 2014, siendo Jugador Más Valioso de esa instancia en 2012. Su tercer anillo llegó como consuelo de lujo en el agrio 2021, pues le corresponde por haber formado parte del roster de los Bravos en el camino a los playoffs.

En la LVBP, en 343 turnos en 99 juegos disputados, batea para .364, con OPS de .688, 16 jonrones, 60 carreras remolcadas y 63 anotadas.

En su última temporada previa, hace nueve años, los Navegantes fueron campeones.

erc/jt/ma