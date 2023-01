El papa Francisco denuncia el "colonialismo económico" en África

El papa Francisco denunció el martes "el colonialismo económico" que saquea los recursos de África, a poco de llegar a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), primera etapa de una gira africana.

"No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino", proclamó Francisco ante las autoridades y el cuerpo diplomatico del país.

