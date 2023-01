El papa Francisco pide poner fin a "los actos de violencia" en Perú

El papa Francisco pidió este domingo rezar para el cese de "los actos de violencia en Perú", sumido en una profunda crisis política por las protestas contra el gobierno que dejan 46 muertos.

"Les pido que recen para que cesen los actos de violencia en Perú", dijo el pontífice, tras su rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro en Roma. "Me uno a los obispos peruanos para decir: "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes".

bur-avl-an/mb