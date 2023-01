El papa Francisco pide poner fin a "los actos de violencia" en Perú

El papa Francisco pidió este domingo rezar para el cese de "los actos de violencia en Perú", sumido en una profunda crisis política por las protestas contra el gobierno que dejan 46 muertos.

"Les pido que recen para que cesen los actos de violencia en Perú", dijo el pontífice, tras su rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro en Roma.

"Me uno a los obispos peruanos para decir: 'No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes'", dijo el pontífice, pronunciando la última parte de esta frase en español.

La ola de protestas para exigir la dimisión de la presidenta peruana, Dina Boluarte, se extienden desde principios de diciembre y han dejado ya 46 muertos, obligando al gobierno a imponer el estado de emergencia en algunas zonas.

Las protestas iniciaron tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que intentara disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.

"Animo a todas las partes implicadas a emprender el camino del diálogo entre hermanos de una misma nación, en el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho", dijo el papa.

