El Pirae de Tahití aplaza su viaje al Mundial de Clubes por casos de covid

El viaje del club tahitiano AS Pirae a Abu Dabi para disputar el Mundial de Clubes de fútbol fue aplazado este viernes después de que siete jugadores, entre ellos cinco titulares, dieran positivo al covid-19, constató un periodista de la AFP.

A unas horas de la salida, siete jugadores y dos miembros del cuerpo técnico, todos ellos asintomáticos, dieron positivo en el test.

Los jugadores que dieron negativo se presentaron en el aeropuerto, pero la FIFA les pidió retrasar su embarque "para estar seguros de que el virus no se propaga en el seno del equipo y que no tengan que ser declarados baja una vez llegados allí (a Emiratos Árabes Unidos) por no tener el número de jugadores suficiente para disputar el partido", declaró a la cadena local TNTV su entrenador, Naea Bennett.

Pese a la ausencia de cinco titulares, Naea Bennett estima que su equipo podrá jugar el partido, pese a que teme problemas en la portería e incluso la posibilidad de tener que alinear un jugador de campo como arquero.

Los nuevos test de detección serán sufragados po la FIFA. El AS Pirae estima haber gastado 17.000 euros para su preparación, de ellos 3.500 euros en test, una suma importante para un club 'amateur'.

Luego de las bajas neozelandesa y caledonia, el equipo amateur de Tahití fue contactado por la FIFA para participar en el Mundial de Clubes en febrero en Emiratos Árabes Unidos.

El AS Pirae debe enfrentarse al Al Jazira emiratí, representante del país anfitrión, el 3 de febrero en la ronda preliminar de la competición. El ganador de ese pulso accederá a cuartos de final, donde se medirá al Al Hilal de Arabia Saudita, campeón de Asia.

al-ml/cb/smr/iga-dr