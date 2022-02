"El poder del perro" encabeza las nominaciones al Óscar 2022

El western sombrío "El poder del perro", dirigido por Jane Campion, encabeza las nominaciones de los Óscar anunciadas este martes, premiando lo mejor de un año que vio a los cines reabrir luego de las duras restricciones de la pandemia.

Con 12 nominaciones, el drama que aborda la masculinidad tóxica en el oeste de Estados Unidos en los años 1920 conquistó nominaciones en las principales categorías de la 94ª edición de los premios, que se entregarán el 27 de marzo en hollywood.

Campion busca la estatuilla a mejor director, la única mujer en ser nominada dos veces por la Academia en esta categoría ("La lección de piano", 1993).

Pero "El poder del perro" (Netflix) compite también por el Óscar a la mejor película y en tres categorías de actuación con Benedict Cumberbatch, Kodi Smit-McPhee, y la pareja en la pantalla y en la vida real Jesse Plemons y Kirsten Dunst.

"Duna", la superproducción de ciencia ficción que imagina un mundo distópico con enormes gusanos de arena, se impuso en 10 categorías. Disputará la principal de la noche, además de varias de las nominaciones técnicas como fotografía, sonido y efectos visuales.

"Belfast", escrita y dirigida por Kenneth Branagh, empató con "Amor sin barreras", de Steven Spielberg, con siete nominaciones cada una.

Con su pieza semiautobiográfica en blanco y negro sobre la violencia en Irlanda del Norte en los años 1960, Brannagh está nominado a mejor director y a mejor guión original, en tanto que Judi Dench y Ciarán Hinds competirán a la mejor actriz y al mejor actor de reparto, respectivamente.

Aunque la decisión de Spielberg de reeditar "West Side Story" ("Amor sin barreras"), uno de los musicales más galardonados en la historia de los premios, fue criticada por muchos, los votantes de la Academia le recompensaron con siete nominaciones, incluyendo la de mejor director y mejor película.

Ariana DeBose conquistó su nominación para mejor actriz de reparto con su interpretación de la aguerrida "Anita".

Ryusuke Hamaguchi, director del drama japonés "Drive My Car", basado en el cuento homónimo de Haruki Murakami; y Paul Thomas Anderson, de "Licorice Pizza", una carta de amor a Los Ángeles, disputan también mejor dirección y mejor película.

La pelea por la principal categoría de la ceremonia, con 10 candidatos, cierra con la sátira del cambio climático "No miren arriba"; "CODA", dirigida por Sian Heder; "Rey Richard: una familia ganadora", que trata sobre la ascensión de las superestrellas del tenis Serena y Venus Williams; y "El callejón de las almas pérdidas", del mexicano Guillermo del Toro.

Del Toro ya tiene un Óscar a mejor dirección con "La forma del agua" (2018), que también ganó por mejor película esa noche.

No se cumplieron los pronósticos de quienes anticipaban la posibilidad de que los nuevos lanzamientos de las franquicias de James Bond, "Sin tiempo para morir", y "Spider-Man: Sin camino a casa" conquistaran una nominación a mejor película.

Estas producciones taquilleras fueron responsables de arrastrar algunas multitudes a los cines el año pasado, cuando las salas reabrían luego de meses de duras restricciones impuestas por la pandemia del covid-19.

Así como Dunst y Plemons dominaron en las categorías de reparto, el matrimonio español Penélope Cruz y Javier Bardem fue nominado a la mejor actuación en esta edición de los Óscar.

"Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo", dijo Bardem en Madrid después del anuncio.

Cruz, por "Madres Paralelas" de Pedro Almodóvar, se disputa la estatuilla con Olivia Colman, una madre conflictuada en "La hija oscura", y con actrices que dieron vida a mujeres de la vida real: Nicole Kidman, quien encarnó a la leyenda de la televisión Lucille Ball en "Being the Ricardos", Jessica Chastain, que se puso en la piel de la evangelista televisiva Tammy Faye en "Los ojos de Tammy Faye", y Kirsten Spencer por su rol como la princesa Diana, en "Spencer".

En la categoría masculina, Bardem, por "Being the Ricardos", se medirá con Will Smith, que interpreta al padre de las tenistas Serena y Venus Williams en "Rey Richard: una familia ganadora"; Benedict Cumberbatch, el sombrío vaquero de "El poder del perro"; el joven actor Andrew Garfield, por "tick, tick...BOOM!; y el premiado de la Academia Denzel Washington, por "La tragedia de Macbeth".

"Encanto", la producción de Disney que transcurre en un pueblo mágico en las montañas de Colombia, se anotó tres nominaciones, incluyendo mejor canción, con "Dos Oruguitas", y mejor cinta animada.

En esta categoría también entró la producción danesa "Flee", que mezcla animación con documental y narra la trayectoria de un refugiado desde su natal Afganistán hacia Dinamarca. La película también peleará el galardón a mejor documental y mejor película extranjera.

Aunque tres producciones hispanas estaban en la lista corta para esta categoría, todas quedaron fuera de la selección final completada por el drama japonés "Drive My Car", "La mano de Dios" (Italia), "Lunana: A yak in the Classroom" (Bután), y "The Worst Person in the World" (Noruega).

La chilena "Bestia" buscará el mejor corto animado.

El anuncio de las nominaciones fue hecho virtualmente por los actores Leslie Jordan y Tracie Ellis Ross.

