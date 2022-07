El prodigioso Erriyon Knighton llama a la puerta del futuro en Eugene

Erriyon Knighton, el nuevo joven fenómeno del atletismo estadounidense, es tan veloz como impaciente. Tiene 18 años y acaba de salir del instituto pero el jueves no aspira a menos que a convertirse en campeón mundial en los 200 metros de Eugene.

La joya nacida en Tampa (Florida) es el último atleta en ser calificado como el 'nuevo Bolt' y, aunque la etiqueta es pesada, tiene argumentos para compararse por edad con el mito jamaicano.

Su nombre comenzó a resonar la pasada temporada al batir en dos ocasiones el récord mundial juvenil, que Bolt había mantenido durante 17 años, y ganarse un puesto para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con 17 años, este espigado atleta de rostro juvenil y 1,91 metros de altura, cuatro centímetros menos que Bolt, fue el integrante más joven del equipo estadounidense en más de medio siglo.

En el estadio Olímpico de Tokio, el adolescente logró un asombroso cuarto lugar en una final en que el oro fue a parar al canadiense Andre de Grasse y el bronce al estadounidense Noah Lyles, el rival a batir para Knighton en la final de Eugene.

Con menos motivos que nadie para la decepción y todo el futuro por delante, Knighton conmocionó al mundo del atletismo el pasado 30 de abril al parar el reloj en 19.49 en Baton Rouge (Luisiana), erigiéndose en el cuarto velocista más rápido de la historia en la disciplina.

Solamente Usain Bolt, a quien arrebató por medio segundo su récord mundial sub-20, el también jamaicano Yohan Blake y el estadounidense Michael Johnson corrieron más rápido de lo que lo hizo Knighton con 18 años.

"Vi su carrera, es muy joven y tiene mucho talento", declaró De Grasse a la AFP.

"El atletismo está cambiando: hace unos años, los velocistas eran más corpulentos. Hoy hay tipos más delgados, pero igual de rápidos. Es interesante", señala.

Por ahora, las marcas de Knighton superan a las de Bolt a su edad a pesar de que apenas se dedica completamente al atletismo hasta 2019.

El estadounidense jugaba al football americano en su instituto de Tampa hasta que uno de sus entrenadores le recomendó el cambio.

"No descubrí el atletismo hasta mi tercer año de instituto. Antes de eso, podrías haberme preguntado qué eran los 100 metros y no lo habría sabido. No sabía nada de atletismo", confesó el joven estudiante a la BBC hace unos meses.

"Al final del año, me di cuenta de que estaba, digamos, por encima del resto y era más rápido que la mayoría", recordó Knighton, que se hizo profesional unos días antes de cumplir los 17 años.

La ausencia de De Grasse en la final de los 200 metros de Eugene pone en bandeja un duelo generacional y de muy alto voltaje entre Knighton y Noah Lyles, el defensor del oro del pasado Mundial de Doha-2019.

El explosivo Lyles, de 25 años, viene tratando de intimidar al joven deportiva y psicológicamente.

En las pruebas de clasificación estadounidense de junio batió a Knighton por solo dos centésimas con una espectacular remontada que culminó señalando con el dedo al adolescente al cruzar la meta.

El gesto "era para todos aquellos que ya no creen en mí solo porque ha llegado alguien nuevo", dijo después Lyles en redes sociales. "Erriyon tiene un talento increíble, lo ha demostrado. Pero eso no significa que le vaya a dejar".

El objetivo de Knighton, que solo tendrá 20 años cuando lleguen los Juegos de París-2024, es claro: "Quiero batir el récord mundial", aseguró a la NBC, "pero tengo diez años más para hacerlo".

