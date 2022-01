"El PSG tiene a Messi o Mbappé, pero es más que eso", asegura Courtois

A tres semanas de enfrentarse al Paris SG en "una final adelantada" de la Liga de Campeones, el portero del Real Madrid Thibaut Courtois advierte que el equipo francés tiene a Messi o Mbappé, pero "es más que eso".

"El PSG tiene grandes jugadores como Messi, Mbappé, Neymar... pero es más que eso. Es un bloque completo", afirmó Courtois en una entrevista que publica este viernes el diario As.

"Tienen talento en todas las líneas, pero el fútbol de hoy es más de equipo que de individualidades", añadió el guardameta, para el que "un jugador de talento puede sacar un gol de la nada, pero hay que preocuparse más de parar sus virtudes (del PSG) como equipo".

El equipo merengue se mide con el PSG en la capital francesa el 15 de febrero en el partido de ida de los octavos de final de la Champions.

"Será una final anticipada. Pero el Real Madrid está en un buen nivel y creo que podemos pasar. Será un partido en el que decidirán los detalles, como una parada o un gol", aseguró el guardameta internacional belga a AS.

Courtois, para el que la clave del encuentro estará en "llegar todos bien, sin bajas ni lesiones", el PSG "es un equipo al que le gusta tener el balón, por lo que habrá que intentar quitarles la pelota".

"Pero además tienen calidad y velocidad arriba, por lo que será importante parar las contras cuando tengamos una pérdida de balón", consideró Courtois.

El portero belga todavía no ha ganado ningún título europeo con el Real Madrid y no oculta que "para redondear mi palmarés me molaría mucho levantar una Champions antes de retirarme".

"El Real Madrid es historia de la Copa de Europa, y formar parte de esa historia sería muy bonito", añadió Courtois, que volvió a elogiar a su compañero Eden Hazard.

"Le veo bien. Ahora le están respetando más las lesiones y se está entrenando muy bien", admitiendo, no obstante, que "luego están las decisiones del entrenador, y si tienes a Vinicius enchufado pues no deja sitio para otros extremos. Cada uno tiene que luchar en los entrenamientos para ganarse el puesto".

"Un gran Hazard nos ayudaría a ganar partidos y títulos", concluyó.

gr/iga