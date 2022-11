El PSG ya no es "bienvenido en el Parque de los Príncipes", afirma su presidente

La alcaldía de París, propietaria del Parque de los Príncipes, "presiona" para que el París Saint-Germain abandone el estadio, afirmó su presidente Nasser Al-Khelaifi el martes en una entrevista publicada por el diario deportivo español MARCA.

"Ya no somos bienvenidos en el Parque de los Príncipes", lanzó el dirigente catarí. "Presionan para que nos vayamos", insistió, "juegan con nosotros y estamos cansados".

Nasser Al-Khelaifi reiteró que el PSG estaba estudiando por ello "otras alternativas".

"Me encanta el Parque de los Príncipes, es nuestra historia y la respeto por encima de todo. Quedarnos siempre ha sido nuestra preferencia. Pero no creo que nos quieran. Hemos invertido veinticuatro millones de euros en el estadio. Pero no es nuestro. ¿Quién aceptaría hacer una cosa parecida", continuó el presidente del PSG.

Nasser Al-Khelaifi ya se quejó la semana pasada en la prensa del rechazo de la alcaldía de París a vender el estadio (48.000 posiciones) a QSI (Qatar Sports Investments), propietario del club.

Por su parte, la municipalidad de izquierdas respondió recordando que el club disponía de un alquiler de 30 años pero que la inversión en las infraestructuras y en el mantenimiento no iban necesariamente de la mano con una compra.

"Ellos (el PSG) dicen: inyectamos 500 o 600 millones (de euros) de obras solo si somos propietarios. Para nosotros, nuestra primera opción no es venderles el Parque de los Príncipes. Es el patrimonio de la ciudad, de los parisinos", argumentó el pasado jueves Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la alcaldía de París.

"Ha habido conversaciones sobre la venta y les hemos dicho: antes incluso de saber si queremos vender, haría falta estar de acuerdo sobre un precio. Hoy no hemos ni siquiera llegado al final de esas conversaciones", continuó Grégoire, denunciando "presión" del París Saint-Germain.

