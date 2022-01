El rugbier argentino Axel Müller aspira a jugar el Mundial con EEUU

El wing argentino Axel Müller, que juega en el Brive francés y que fue internacional con su país en Seven, sueña con disputar el Mundial-2023 con Estados Unidos, como explicó a la AFP, después de que la World Rugby suavizara las reglas para las convocatorias internacionales.

"Un sueño que tengo desde que era pequeño y desde que conozco el rugby es jugar un Mundial. Después de haber vivido diez años allí (en Estados Unidos), me siento tan argentino como estadounidense. Tengo la doble nacionalidad. La regla está ahí, tengo derecho a utilizarla para jugar con Estados Unidos. He realizado mis estudios en Estados Unidos, en Phoenix, en Arizona", explicó Müller en una entrevista con la AFP.

A sus 28 años, el wing del Brive acumuló más de 100 partidos internacionales entre 2013 y 2016 con el equipo de Argentina de Seven, pero nunca fue llamado por los Pumas, la selección absoluta de rugby a XV.

"El motivo es sencillo. Tras los Juegos Olímpicos (de Rio-2016), el Toulon me llamó. Tomé la decisión de unirme a ese club, una decisión pensando en mi carrera, que favorecía mi futuro. Tenía la opción de continuar con el Seven o cambiar mi vida, cambiar mi carrera. A la Federación (Argentina) no le gustó que me fuera. Desde ese momento, incluso aunque el entrenador me llamara, la Federación no me quería", explica este exjugador de otras dos formaciones francesas, Toulon (2016-2018) y Oyonnax (2017-2018).

"Yo siempre miro hacia el futuro. Es una pena porque tengo el nivel para al menos jugar con el XV. Es el pasado, para mí lo más importante es que estemos bien con el Brive y ya veremos qué viene después", señaló.

A finales de noviembre, la World Rugby suavizó las reglas de convocatoria de internacionales.

Un jugador puede ahora aspirar a cambiar de selección nacional "una única vez" con la condición de no haber disputado partidos internacionales durante tres años y "haber nacido en el país de la federación a la que desea ser transferido" o "tener un padre o un abuelo nacido en ese país".

Esta temporada, Axel Müller disputó 12 partidos del Top 14 francés, de ellos diez como titular, firmando dos tries.

Con el Brive ocupa el duodécimo lugar en el Top 14.

"Tenemos ese ADN de luchar más que los demás, ser más agresivos. Cada uno en el equipo debe poner la cabeza o lo que haga falta, ser autocríticos, para conseguir lo mejor de nosotros mismos", analizó sobre sus objetivos inmediatos con el club francés.

