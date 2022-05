El Sevilla a Champions y el Alavés a 2ª división a una fecha del final

El Sevilla empató este domingo 1-1 contra el Atlético de Madrid (3º), lo que certifica su clasificación a la próxima Liga de Campeones en la misma jornada en la que el Deportivo Alavés certificó su descenso, al término de la 37ª jornada de Liga.

Necesitado de tan solo un punto en las dos últimas jornadas, el resultado fue adverso para los de Julen Lopetegui desde el gol a la media hora de partido del uruguayo Jose María Giménez (30) y tuvieron que remar hasta los minutos finales.

Luis Suárez, compatriota de Giménez, jugó el domingo su último partido en el Wanda como jugador del Atlético de Madrid, tal y como anunció el club madrileño en Twitter poco antes del pitido inicial.

"Al término del partido, el Wanda Metropolitano rendirá homenaje a Luis Suárez y Héctor Herrera, que abandonarán hoy (domingo) la familia atlética", indicó Atleti en la red social.

Suárez, que llegó al club madrileño en 2020, ha disputado dos temporadas como colchonero, habiendo anotado 34 goles entre todas las competiciones. De sus tantos, 21 fueron anotados en el campeonato 2020-2021, y sirvieron para que el Atlético se hiciera con el título de Liga.

"Quiero agradecer uno a uno a todos los aficionados del Atlético. El afecto que me habéis dado desde mi llegada me ha impresionado, no lo olvidaré nunca", declaró entre lágrimas Suárez después del partido.

Sustituido en el minuto 65, no pudo despedirse el uruguayo con gol o una victoria.

En la recta final del partido, Youssef En Nesyri, devolvió las tablas al marcador (85), un empate que sabe a victoria para el Sevilla, que podrá afrontar la última jornada con los deberes hechos.

El gran damnificado de este tardío gol es el Betis (5º) que pese a su victoria 2-0 contra el Granada (16º) ya no opta a Liga de Campeones. Sí irá sin embargo a la Europa League, junto a la Real Sociedad (6º), que logró una decisiva remontada 2-1 en su visita al Villarreal (7º).

Gracias a este resultado, los 'txuriurdines' llegan a la última jornada con un colchón de seis puntos sobre los 'groguets', lo que significa que las seis primeras plazas europeas ya están distribuidas.

El Villarreal tendrá que defender la suya con uñas y dientes en la última jornada, pues la victoria 2-0 del Athletic (8º) contra el Osasuna (9º), deja a los leones a un punto de la séptima plaza que da acceso a la Conference League.

En la parte baja de la clasificación, el Deportivo Alavés (20º) certificó su descenso a la Segunda División española, luego de perder 3-1 en Levante (19º), ya descendido desde su derrota contra el Real Madrid el pasado jueves (6-0).

La tercera plaza del descenso está ocupada por el Cádiz (18º) a pesar de haber logrado empatar 1-1 recibiendo al Real Madrid, campeón desde la 34ª jornada.

Los gaditanos, con 36 unidades, tienen las mismas que el Mallorca (17º) pero tienen el golaverage perdido contra los baleares, que lograron una importante victoria 2-1 contra el Rayo Vallecano (12º).

El Granada, con 37 puntos, es el otro equipo que todavía podría descender en la última jornada.

Despreocupado llegará el Getafe (14º), que selló la permanencia luego de un empate 0-0 en el Camp Nou, resultado que también sirve al Barcelona para asegurar la segunda posición, a pesar de la irregular temporada de los catalanes.

"El objetivo principal era asegurar la segunda posición y nuestra plaza para la próxima Supercopa de España, lo hemos hecho", declaró Xavi Hernández después del partido.

"Empezaremos a planificar la próxima temporada en las dos semanas que quedan hasta el final de temporada", continuó. "No nos queda mucho tiempo, la próxima Liga comienza en dos meses y medio, ya estamos a contrarreloj".

El Elche (15º), también salvado, perdió 1-0 en casa del Celta (10º) después del temprano gol de Denis Suárez (9).

