El sobrino de Arafat arremete contra Mahmud Abas el "totalitario"

Repudiado por el partido Fatah y luego autoexiliado en Francia, el sobrino de Yaser Arafat y opositor palestino Naser al Kidwa acaba de instalarse en Gaza, desde donde critica al presidente Mahmud Abas, que según él se ha convertido en un "totalitario".

En los últimos días, Al Kidwa, ex jefe de la diplomacia palestina, hizo el camino inverso a muchos refugiados, al decidir viajar de Francia a Egipto para desde allí instalarse en Gaza, un territorio palestino controlado por los islamistas de Hamas y bajo bloqueo israelí.

En Gaza, este opositor de 69 años de edad no se ha convertido a la doctrina de Hamas. Pero sí que quiere construirse una retaguardia desde la que llevar a cabo su actividad política.

Según dice, teme por su vida si vuelve a Cisjordania, donde se encuentra la sede de la Autoridad Palestina, presidida por su rival Mahmud Abas, sucesor de Arafat, fallecido en 2004.

Abas "hace lo que quiere, sin consideración a nada: la ley, las instituciones, las tradiciones (...) se ha convertido en un totalitario", dice Al Kidwa en una entrevista con AFP en sus oficinas de Gaza.

El año pasado, Al Kidwa fue expulsado de Fatah, el partido político fundado por su tío Yaser Arafat en 1959, tras declarar su intención de presentarse a las elecciones legislativas en una lista rival de la de Mahmud Abas, actual líder de la formación.

Los comicios legislativos, que habrían sido los primeros de este tipo en 15 años en los Territorios Palestinos, fueron postergados sine die por Mahmud Abas, de 86 años, y cuyo liderazgo está cada vez más en tela de juicio, al punto que una mayoría de palestinos quiere su dimisión según los escasos sondeos disponibles.

Al Kidwa cree que varios de sus ex compañeros de Fatah y la Autoridad Palestina comparten sus críticas y sus preocupaciones.

"La cuestión no es el balance de los problemas, sino tener el coraje necesario de levantarse y decir: 'no, esto no puede seguir así'", afirma Al Kidwa.

Este mismo año, el sobrino de Arafat lanzó junto con unas 60 personalidades palestinas la Iniciativa Nacional de Salvación, un proyecto que tenía por objetivo reunir a las facciones palestinas en un contexto de tensión dentro de Fatah, y entre este partido y Hamas.

Desde los enfrentamientos de 2007 entre Fatah y Hamas en Gaza, que permitieron al movimiento islamista tomar el control de la franja, el Consejo Legislativo Palestino no se ha reunido.

"Las instituciones (palestinas) están destruidas y a veces me digo que es adrede. Él (Abas) gobierna por decreto", añade.

"En tiempos de Arafat había desacuerdos políticos, pero no un clima de miedo" dentro de Fatah, sostiene.

Mahmud Abas controla los principales mecanismos de poder palestinos en Cisjordania, en tanto que líder de Fatah, jefe del gobierno de la Autoridad Palestina y jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), un conglomerado de facciones palestinas.

El pasado mayo nombró por decreto a Husein al Sheij, un estrecho colaborador suyo, como nuevo secretario general de la OLP, un gesto percibido como una manera de favorecer a uno de sus allegados en una eventual competición por su sucesión.

La decisión no cayó bien entre la población, y podría llevar a una situación "caótica e incluso violenta", sostiene Al Kidwa, cuyo regreso a los Territorios Palestinos se percibe entre los analistas como una forma de posicionarse para el período posterior a Abas.

"El día después de Abas será interesante. ¿Se desintegrará la dirigencia palestina? ¿O se hundirá en una guerra interna?", se pregunta Khaled Elgindy, analista del Middle East Institute, un centro de investigación con sede en Washington. "A menos que se digan: 'tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, readmitir a quienes fueron expulsados y reinventar un movimiento unificado'".

