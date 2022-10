El suizo Huesler logra en Sofía ante Rune su primer título ATP

El suizo Marc-Andrea Huesler, de 26 años y número 95 del mundo, consiguió su primer título del circuito ATP al sorprender en la final al danés Holger Rune (19 años, 31º del mundo), al que venció este domingo por 6-4 y 7-6 (10/8).

Huesler jugaba en la capital búlgara, en este torneo sobre pista dura 'indoor', su primera final ATP, mientras que Rune se quedó sin poder sumar su segundo título en el circuito, después de su éxito este año en Múnich (Alemania).

En el anterior duelo entre ambos, Huesler también había salido vencedor: fue este año en la tierra batida de Bastad (Suecia), por 6-3 y 6-4.

"No tengo palabras", dijo el tenista de Zúrich después de la final. "Ha sido un gran partido. He intentando mantenerme concentrado, estar tranquilo y estoy muy feliz por lo que he conseguido", apuntó.

Huesler había estado cerca de la eliminación esta semana, llegando a levantar dos bolas de partido en contra durante su duelo de cuartos de final ante Kamil Majchrzak.

-- Torneo ATP de Sofía

- Individuales - Final:

Marc-Andrea Huesler (SUI) derrotó a Holger Rune (DEN/N.5) 6-4, 7-6 (10/8)

