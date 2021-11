El trofeo de Maestras del WTA Finals equivale a un Grand Slam: Garbiñe Muguruza

A los 28 años de edad, Garbiñe Muguruza se ha graduado como 'Maestra' del tenis mundial, con su triunfo ante la estonia Anett Kontaveit en la final del WTA Finals, torneo que se celebró en el Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan.

"Me siento como rara: 'Maestra del tenis'..., pues lo he conseguido. Ha sido una semana pfff... cuando he empezado no las veía todas conmigo y he aguantado sabiendo que podía", apuntó Muguruza quien inició la fase de grupos con una derrota ante la checa Karolina Pliskova.

Después parecía encaminarse a una segunda derrota al perder la primera manga ante la también checa Barbora Krejcikova, pero luego hiló ocho sets ganados hasta llegar al campeonato en la final del miércoles contra Kontaveit.

"Ha sido estresante porque sabes que en el round robin cada juego y cada set cuentan, ha habido un momento en el que me veía bastante fuera", admitió Muguruza, pero "todo el sufrimiento valió la pena".

La tenista nacida en Caracas, Venezuela, se hizo en el WTA Finals con el décimo título de su trayectoria, galardón que coloca al mismo nivel de estima en que tiene a los que ganó en Roland Garros-2016 y Wimbledon-2017.

"Los Grand Slams son más conocidos, son más vistosos, porque tienen más historia, pero cuando estás en el WTA Finals entre las ocho mejores, y te estás jugando cada partido como una final, sabes que la que se lleve ese trofeo será la mejor jugadora del año. Quizá desde afuera este trofeo se aprecia menos, pero para nosotras, desde adentro, equivale a un Grand Slam, yo lo pondría como un Grand Slam", argumentó.

El título del WTA Finals-2021 es el tercero a nivel Masters para el tenis español, después de los ganados por Manolo Orantes en 1976 y Alex Corretja en 1998, pero tiene un valor especial e histórico porque Garbiñe Muguruza es la primera mujer de esa nacionalidad que se convierte en Maestra.

"No lo he pensado mucho lo de la historia porque no me he querido poner todavía más nerviosa después de haberme visto casi eliminada y luego en la final, pero es genial haber conseguido ser la primera mujer española en lograrlo y poner mi nombre ahí en la historia", celebró.

Para finalizar, Muguruza consideró que la de 2021 "ha sido mi mejor temporada desde mi punto de vista, y eso me va a dar una inercia para empezar el año con certeza, con solidez, con confianza".

En 2022, Garbiñe Muguruza comenzará su temporada número 15 con prioridades y objetivo muy definidos: "lo del ranking para mí ya fue (número 1 del mundo en 2017), ahora lo miro menos, prefiero los trofeos y me faltan algunos grandes". El Abierto de Australia y el US Open están en la mira de la nueva Maestra del tenis mundial.

str/zm