El ugandés Cheptegei defiende su oro en los 10.000 metros masculinos en Eugene

Brindando otra clase magistral, el fondista ugandés Joshua Cheptegei se coronó el domingo por segunda ocasión consecutiva como ganador de los 10.000 metros masculinos del Mundial de atletismo.

Cheptegei, plusmarquista mundial de la especialidad, hizo vibrar a los aficionados del Hayward Field de Eugene (Estados Unidos) imponiéndose en un trepidante final con un tiempo de 27 minutos y 27.43 segundos.

El keniano Stanley Waithaka Mburu fue segundo con 27:27.90 y el ugandés Jacob Kiplimo tercero con 27:27.97.

A sus 25 años, Cheptegei sigue engordando un extraordinario palmarés que incluye el triunfo en el pasado Mundial de Doha-2019 y dos medallas olímpicas en Tokio-2020: una plata en los 10.000 metros y un oro en los 5.000.

El ugandés se convirtió en el cuarto corredor con múltiples títulos mundiales en los 10.000 metros tras los etíopes Haile Gebrselassie y Kenenisa Bekele, ambos con cuatro, y el británico Mo Farah, con tres. En Eugene, Cheptegei también está inscrito para los 5.000 metros que arrancan el jueves.

En un soleado mediodía en Eugene, donde no se superaban los 25ºC de temperatura, Cheptegei estuvo en cabeza durante gran parte de la carrera y tuvo el aplomo y la resistencia física para aguantar las embestidas de sus rivales en la última vuelta.

"No pretendía correr muy rápido por el calor, el sol era muy fuerte", explicó después Cheptegei. "Las condiciones eran un poco difíciles.

"Solo hay que disfrutar de la carrera y ver cómo va", señaló. "Sabía que si me metía en la última pelea, podría controlarla y acelerar. Pude hacerme más fuerte y mantenerla cada vez más rápido".

El español Carlos Mayo llegó a liderar la prueba en los primeros 1.000 metros pero terminó pagando el esfuerzo y concluyendo en el 13º lugar con un tiempo de 27:50.61.

El grupo en cabeza llegó a las últimas dos vueltas con un nutrido conjunto de 15 aspirantes, mayor de lo que hubieran preferido los favoritos africanos.

Con Mburu y el etíope Selemon Barega, vigente campeón olímpico, marcando el ritmo, el grupo se redujo a ocho corredores al sonar la campana de los últimos 400 metros.

Cheptegei supo que había llegado su momento y aceleró para sobrepasar a Mburu y Barega a falta de 300 metros, tomando una ligera ventaja que logró mantener en la recta final.

El campeón olímpico Barega terminó en el quinto puesto, superado también por el estadounidense Grant Fisher, y en la meta aseguró que venía con expectativas mucho mayores.

"No solo esperaba conseguir una medalla en Eugene, sino que mi objetivo era el oro", lamentó. "Así que la decepción es muy grande. No controlé la carrera, no observé a los demás corredores y traté de correr a mi propio ritmo. Quizás eso fue un gran error al final".

Apoyado por su afición, el cuarto lugar de Fisher iguala el mejor resultado de un estadounidense en los 10.000 metros mundialistas.

En la final femenina del sábado, la etíope Letesenbet Gidey se llevó el oro terminando con el dominio en la prueba de la superestrella neerlandesa Sifan Hassan, que concluyó en cuarta posición.

