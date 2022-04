Elon Musk lanza oferta hostil para comprar el "100% de Twitter"

El presidente de Tesla, Elon Musk, que recientemente adquirió el 9,2% del capital de Twitter, lanzó una propuesta hostil para comprar la integralidad de la empresa y retirarla de Wall Street, insistiendo en que es su "mejor y última oferta".

Musk ofreció "comprar 100% de Twitter" a 54,20 dólares por acción, lo que llevaría el valor de la red social a 43.400 millones de dólares, en un documento presentado el miércoles ante la agencia reguladora de la bolsa estadounidense SEC.

El consejo administrativo de Twitter indicó en un comunicado que "va a "examinar con atención" la "oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk" y que decidirá "la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas".

El anuncio de Musk llega días después de que rechazara una silla en la junta directiva de Twitter luego de su adquisición del 9,2% de las acciones de la plataforma.

Dirigiéndose en una carta al presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk afirma haber invertido en la plataforma debido a su importante rol en favor de "la libertad de expresión en todo el planeta" que según él es "un imperativo social en una democracia".

"Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual" estima, al proponer retirar a Twitter de la bolsa.

"Twitter necesita ser transformada como una empresa de capital cerrado. Por eso propongo comprar 100% de Twitter al precio de 54,20 dólares en efectivo, es decir una prima de 54% respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38% respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión" detalla Musk.

En el documento ante la SEC, Musk, principal accionista de Twitter, precisa que se trata de "su mejor oferta y de su última oferta", y amenaza, en caso de rechazo, con "reexaminar su posición de accionista" en el seno de la red social.

"Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo destaparé", afirmó.

Tras el anuncio, la acción de Twitter se disparó un 11,34% a 51,05 dólares en los intercambios electrónicos que preceden la apertura de Wall Street.

Las cifras adelantadas por Musk valorizarían Twitter a 43.400 millones de dólares, contra los 37.000 millones actuales.

Los analistas de Wedbush dijeron que la junta directiva de Twitter tendrá que aceptar la oferta o buscar otro comprador.

"Anticipamos muchos vericuetos en las semanas previas mientras Twitter y Musk recorren la ruta hacia el casamiento", indica el análisis, previendo una ola de posibles interrogantes sobre financiamiento, aspectos regulatorios y cómo el multimillonario repartiría su tiempo entre sus varias compañías.

Musk, el hombre más rico del mundo y con 80 millones de seguidores en la red social, difundió la semana pasada una compra de 73,5 millones de acciones, o 9,2%, de Twitter. Ese anunció provocó un alza de más de 25% en la cotización bursátil de la empresa.

Fue llamado a unirse a la junta directiva pero el fin de semana rechazó la invitación.

El sábado preguntó en un tuit si Twitter se estaba "muriendo" y llamó la atención sobre usuarios como el cantante Justin Bieber, que tienen legiones de seguidores pero rara vez publican algo.

En otros tuis, realizó una encuesta sobre el tan deseado botón de edición en la plataforma y una vez se le ocurrió tuitear que la empresa debería eliminar la letra W de su nombre.

También sugirió eliminar la publicidad, la principal fuente de ingresos de Twitter.

Esas no son sus primeras declaraciones polémicas.

El multimillonario es un frecuente usuario de Twitter, donde mezcla comentarios provocadores sobre asuntos u otras figuras públicas con otros donde habla de Tesla y de SpaceX, su compañía de exploración espacial, criptomonedas o medioambiente.

Tras la invasión rusa a Ucrania, Musk desafió al presidente ruso, Vladimir Putin, a un "combate uno contra uno" en un tuit enviado el 14 de marzo de 2022.

También ha chocado repetidas veces con los reguladores financieros. En agosto de 2018, terminó en la lupa de la SEC después de que tuiteara que sacaría a Tesla de la bolsa.

dho/bt/me/rsr/es