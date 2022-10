"Encantado de que me suban los impuestos si van a lo que deben", proclama Raúl García

"Encantado de que me suban los impuestos si van a lo que deben", afirmó este sábado en una entrevista con el periódico El País el delantero del Athletic Club Raúl García, dispuesto a realizar el esfuerzo impositivo temporal que plantea el gobierno español a las grandes fortunas del país.

"Parece mentira que haya gente que no tiene empleo, que no llega a final de mes, que no tiene dinero para la alimentación. Lo veo en amigos míos. Que una hipoteca de repente te esté ahogando. O tener que plantearte si vas a tener un hijo o no por tema económico", razonó Raúl García en una entrevista realizada en las instalaciones de entrenamiento del club rojiblanco en Lezama.

La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, había anunciado en septiembre un impuesto temporal y excepcional para no más del 1% más rico de la población que ayude a financiar las medidas para compensar la escalada de la inflación derivada de la guerra de Ucrania.

"Yo entiendo que si me están cobrando unos impuestos... cobrando no, recaudando para que todo el mundo se pueda beneficiar, yo lo entiendo y además quiero que sea así", sentenció el jugador de 36 años.

Varios futbolistas han sido sancionados en España por delitos fiscales, incluidos los astros del Real Madrid y del FC Barcelona Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Este "impuesto de solidaridad a las grandes fortunas", que estará en vigor en 2023 y 2024, afectará a las personas que dispongan de un patrimonio neto calculado en 3 millones de euros (2,96 millones de dólares) o más. Este gravamen aportará al erario 1.500 millones de euros en dos años.

"Para mí el futbolista no tiene ninguna importancia en la sociedad. Pará mí, importancia la tiene un profesor", añadió el veterano futbolista navarro, exjugador del Atlético de Madrid y Osasuna.

El Athletic Club protagoniza un buen arranque de temporada, y ocupa el sexto puesto en la clasificación antes de medirse con el FC Barcelona el domingo en el Camp Nou. Raúl García marcó un gol en el empate a dos del conjunto vasco el pasado martes en Getafe.

rbs/iga/psr