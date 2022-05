Encuentro del ALBA en La Habana reunirá a ignorados en Cumbre de las Américas

Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Estados Unidos no ha invitado a la próxima Cumbre de las Américas, se reunirán el viernes en La Habana al más alto nivel en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), informó el martes la cancillería cubana.

"El viernes 27 de mayo se celebrará en La Habana, la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno" del ALBA, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un breve comunicado.

Durante el cónclave, los mandatarios de los países que integran el ALBA abordarán "estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional".

Nacida en 2004 como respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que impulsó Washington, el ALBA promueve una integración regional sin Estados Unidos.

Actualmente está compuesta por Venezuela, país que promovió el bloque bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Granada.

Washington no ha expresado la última palabra sobre quien será invitado a la venidera Cumbre de las Américas, a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Angeles, California.

Sin embargo, la administración del demócrata Joe Biden, que desde enero ha señalado que el "compromiso con la democracia" sería "un factor clave de quién es invitado y quién no", dijo que no esperaba la presencia de Cuba, ni de Nicaragua y Venezuela, dado que "no respetan" los principios de la Carta Democrática Interamericana vigente desde 2001.

Los presidentes de naciones como México, Bolivia, Guatemala, Honduras, así como otras de la Comunidad del Caribe, ha dicho que no irán si no son invitados todos los países de la región.

Otras naciones como Argentina y Chile han pedido que no haya exclusiones.

Desde Caracas, el canciller venezolano Carlos Faria dijo este martes en su cuenta de Twitter que se reunió con el secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Llorenti.

El encuentro fue "para revisar la agenda de trabajo conjunta con la intención de seguir avanzando por una ruta fortalecida que contribuya a consolidar la soberanía y autonomía de los pueblos América Latina y el Caribe", señaló.

cb/lp/llu