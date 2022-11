Enner Valencia, con el peso del gol y de la historia en Ecuador

Ecuador iniciará su andadura mundialista el domingo contra Catar (16h00 GMT) con el objetivo de al menos igualar su mejor participación, los octavos de final de Alemania-2006, para lo que cuenta con los goles de su capitán, el veterano Enner Valencia.

El actual jugador del Fenerbahce turco es, a sus 33 años recién cumplidos (el pasado 4 de noviembre), el jugador más experimentado del plantel formado por el argentino Gustavo Alfaro para afrontar el Mundial de Catar-2022, que será la cuarta participación de la 'Tri' en la mayor cita futbolística.

Y forma junto al arquero Alexander Domínguez y al volante Carlos Gruezo el trío de jugadores supervivientes del plantel que participó en Brasil-2014, último Mundial disputado por Ecuador, que no superó la primera fase.

"Soñamos con la mejor Copa Mundial de la historia de Ecuador", declaró el delantero en una reciente entrevista al portal de la FIFA, donde también recordaba cómo vivió la primera participación mundialista de la 'Tri', en 2002.

"Tengo recuerdos muy vivos de levantarme en la madrugada. Y cuando le tocó el primer partido a Ecuador, temblaba como si fuera a salir a la cancha. Temblaba porque era la primera vez de nuestra selección en una Copa Mundial. Fue muy lindo verlo, ver a los que después fueron mis compañeros. Fue algo que nos llenó a todos los ecuatorianos de mucho orgullo".

Más de dos décadas después, como capitán de su selección, Valencia cargará con el peso de tratar de llevar a Ecuador a su mejor participación y a la vez con la responsabilidad de ser el principal referente ofensivo de un equipo que atraviesa una sequía goleadora, con solo dos tantos anotados en los seis partidos amistosos de preparación antes de llegar a Catar.

Una presión que no asusta al máximo goleador histórico de la 'Tri' (35 goles en 74 partidos como internacional): "No sé por qué, pero me gusta estar en el ojo del huracán (...) Me gusta estar presente. Nunca me escondo".

Así lo demostró en su paso por Inglaterra (en el West Ham y Everton de 2014 a 2017) y por México (en Pachuca en la 2013-2014 y en Tigres de 2017 a 2020).

El jugador formado en Emelec es, además, el único integrante del joven plantel formado por Gustavo Alfaro que ya sabe lo que es anotar en un Mundial. En 2014 lo hizo ante Suiza y Honduras, pese a que esos goles no sirvieron para que Ecuador avanzase a octavos.

Ocho años después, en la que probablemente sea su última Copa del Mundo, Valencia espera volver a ganar y, esta vez sí, que sus goles sirvan para que Ecuador clasifique entre las dos primeras de un grupo A que comparte junto a Países Bajos, Senegal y Catar.

"Tenemos que ir paso a paso, sabemos que tenemos que pensar en nuestro primer partido que va a ser Catar y después en los siguientes. Pero sabemos que tenemos con qué luchar", aseguró el jugador, que ha anunciado que el dinero que gane por su participación en Catar lo donará a su pueblo natal, Ricaurte, una modesta localidad de unos 20.000 habitantes a unos 500 km al sur de Quito.

Valencia, además, se muestra entusiasmado por abrir el Mundial: "Es increíble y emocionante pensar que vamos a estar en los ojos de todo mundo, y para redondearlo tenemos que intentar ganarlo".

Del resultado contra Catar dependerá en gran parte las chances de Ecuador de hacer historia.

