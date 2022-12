Entrada de Ucrania a la OTAN es poco "probable", advierte Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que el ingreso de Ucrania a la OTAN sería visto por Rusia como una confrontación y no está en el "escenario más probable", en una entrevista con varios medios.

"La entrada de Ucrania a la OTAN sería percibida por Rusia como algo conflictivo. No será con esta Rusia que se pueda imaginar" la entrada de Kiev a la alianza, declaró el miércoles al diario francés Le Monde, al estadounidense The Wall Street Journal y al libanés An Nahar.

"Tanto si Ucrania entra a la OTAN como si no, y ese es el escenario más probable, habrá que darle garantías de seguridad más sólidas (a Kiev) desde que ha sido atacada por Rusia", agregó.

Macron insistió en la necesidad de dar "garantías de seguridad" a Ucrania pero también a Rusia al final del conflicto ucraniano, una postura que ha sido criticada por Kiev y Europa del Este.

"Al final tendremos que sentar a todo el mundo a la mesa, así que todos los europeos y occidentales que me dan lecciones de moral deberían explicarme con quién se van a sentar" a negociar, afirmó.

