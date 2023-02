Entre Manuel Neuer y el Bayern, el idilio se marchita

"Como si me hubieran arrancado el corazón": la viva reacción de Manuel Neuer al cese del entrenador de porteros del Bayern Múnich, un amigo cercano, resume el inmenso foso que se ha abierto entre el club bávaro y su capitán, actualmente lesionado, y despojado de su estatus de intocable.

Desde hace días y el cese por sorpresa de Toni Tapalovic, amigo del guardameta internacional alemán desde hace años, la desconfianza se ha instalado entre Neuer y el "Rekordmeister", aún más tras la espectacular reacción este fin de semana del campeón del mundo de 2014.

Gravemente lesionado practicando esquí (fractura de la parte inferior de la pierna derecha) el 9 de diciembre, días después de eliminación de Alemania en primera ronda del Mundial-2022, Neuer salió de su silencio en dos entrevistas acordadas al sitio deportivo The Athletic y al diario alemán Süddeutsche Zeitung.

"Es una enorme decepción", comentó Neuer (36 años) respecto a la marcha de Tapalovic. "Hablamos del lado humano de las cosas, la forma en que un empleado de gran valor ha sido tratado. En el Bayern, queremos ser diferentes, una familia. Y llega algo que nunca había vivido en el pasado. Es triste para todos".

Las historias de amor terminan mal, en general. Ésta entre el Bayern y Manuel Neuer, que comenzó hace más de una década, en 2011, y que ha tenido como momentos cumbre dos títulos de Liga de Campeones (2013 y 2020) y diez títulos nacionales consecutivos (serie en curso), es tal vez el punto de partida del final, y más bien en forma de un divorcio que de una ruptura amistosa.

Este embrollo llega a diez días del duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones en París (14 de febrero), cuando el equipo vio caer su ventaja al frente de la Bundesliga.

En la prensa, Neuer se muestra particularmente afectado por la destitución de Tapalovic, con el que estuvo cuando jugaba en el Schalke 04 a finales de la primera década del 2000, antes de llevarlo consigo al Bayern en 2011, como entrenador de porteros.

Tras once temporadas y media de servicios, el Bayern decidió el 24 de enero prescindir de Tapalovic, con efecto inmediato, hablando de "diferencias en la manera de llevar la colaboración" con su empleado.

"Fue para mí un golpe duro. Es como si me hubieran arrancado el corazón. Fue la experiencia más brutal de mi carrera, y he conocido muchas", dijo Neuer a The Athletic.

El arquero afirma que Tapalovic trabajó "para el conjunto del grupo de porteros" del Bayern y no solo para él. "Siempre supimos separar el trabajo y la vida privada", insiste Neuer.

Habitual a las salidas espectaculares, lejos de los límites de su área, ahora se ha distinguido en la prensa, provocando la ira de sus dirigentes, que supieron de las dos entrevistas solo poco antes de su publicación.

Según informaciones del diario alemán Bild, Neuer será como mínimo multado. Y habrá que ver cómo evoluciona su relación con Julian Nagelsmann, el joven entrenador del Bayern (35 años).

"Hablo con Julian", asegura Neuer. "Y trabajo con él de manera profesional. Hemos sido honestos el uno con el otro. Conoce mi posición. Peleo por el bienestar del club y nunca seré un obstáculo", señaló el capitán.

Ausente al menos hasta final de temporada, Neuer, cuyo contrato termina a mediados de 2024, tendrá ahora competencia con la llegada, tras firmar hasta 2025, del internacional suizo Yann Sommer. Y en la selección, tanto Marc-André ter Stegen como Kevin Trapp pueden hacer más sombra tras el regreso de Neuer.

"El que sea el mejor jugará. Si quiero jugar, debo ser el mejor. Siempre ha sido así", estimó Neuer, que no desea tirar la toalla: quiere disputar la Eurocopa-2024, que se juega en Alemania dentro de poco menos de año y medio y espera volver a los terrenos al inicio de la temporada 2023/24. ¿Con el Bayern?

